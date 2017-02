Niederlande vor der Wahl Wilders trumpt auf

Was sich in den Niederlanden anbahnt, muss Europas Rechtspopulisten wie ein Traum vorkommen: Der Islamverächter und EU-Gegner Geert Wilders führt seit Herbst deutlich in beinahe allen Umfragen. Es sieht aus, als werde seine "Partij voor de Vrijheid" (PVV) in rund sechs Wochen die stärkste Partei bei den Parlamentswahlen.

Besonders beim Front National (FN) in Frankreich und bei der AfD in Deutschland drücken sie Wilders die Daumen. Die einen hoffen auf Rückenwind bei der Präsidentschaftswahl im April, die anderen für die Bundestagswahl im September.

Die Umfrage, die Wilders am weitesten vorne sieht, kommt vom Meinungsforscher Maurice de Hond. Vier Tage, nachdem Donald Trump im November die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, zog Wilders' PVV an den Kontrahenten vorbei - und die Spitzenposition hat die Ein-Mann-Partei seither nicht mehr abgegeben.

Der Peilingwijzer fasst die Umfragen von Ipsos, Peil NL, I&O Research, LISS-Panel und Kantar Public zusammen. Mehr Details und Abweichungen: Peilingweijer von Tom Louwerse, Universität Leiden auf.

#MakeTheNetherlandsGreatAgain twitterte Wilders nach Trumps Erfolg. Auch den willkürlichen, übereilten und letztlich nicht praktikablen Einreisebann für sieben mehrheitlich muslimische Länder bejubelte Wilders - sein Kalkül ging mal wieder auf.

Fast 760.000 Menschen lesen Wilders via Twitter

Große US-Sender meldeten, der Europäer Wilders begrüße Trump und seine Isolationspolitik. Fast jede solcher Überschriften, egal ob von Fox oder ABC News, sendet der niederländische Rechtspopulist weiter an seine knapp 760.000 Twitter-Follower.

Mit seinem Gespür für frustrierte, meist weiße Niederländer weiß Wilders, wie gut Trump bei seiner Klientel ankommt. "Trumps Wahlsieg stärkt das Selbstbewusstsein der PVV-Wähler", sagt Meinungsforscher De Hond . "Sie denken nun, sie können auch so einen Wandel zustande bringen."

Das Programm von Wilders ist schnell erklärt: keine Moscheen, Koranverbot, Austritt aus der EU ("Nexit"), Islam-Stopp, Grenzen zu - und mehr Geld für Rente, Pflege und Soziales. Schlüssige Finanzierungsvorschläge fehlen, aber das Programm passt auf eine A4-Seite, darauf ist Wilders stolz.

Niemand will mit Wilders gehen

Wilders hat noch ein weiteres Problem: Niemand will ihm koalieren. Programmatisch ähnlich ist am ehesten die Sicherheits- und Innenpolitik des rechtsliberalen Partei VVD des amtierenden Regierungschefs Mark Rutte. Ab 2010 ließ sich eine Minderheitenregierung der VVD und der Christdemokraten (CDA) bereits von Wilders tolerieren.

Fast alle gegen Wilders Mark Rutte - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: Rutte ist Regierungschef - und er könnte es bleiben. Zwar liegt seine rechtsliberale VVD in den Umfragen hinter der Bewegung des Rechtspopulisten Geert Wilders - der aber wird wohl keinen Koalitionspartner finden. Allerdings wird die Regierungsbildung wegen der zersplitterten Parteienlandschaft so schwierig, dass auch einer der folgenden Politiker Rutte ablösen könnte. Geert Wilders - Partij voor de Vrijheid: Wilders ist eine Ein-Mann-Partei, seine PVV hat nur ein einziges Mitglied: Wilders. Innerparteiliche Demokratie gibt es folglich nicht. Der Anführer entscheidet, mutmaßlich meist im Alleingang. Die Anhänger stört das nicht. Seit Wilders die VVD verließ und vor zehn Jahren die PVV gründete, sind die Rechtspopulisten eine Größe in der niederländischen Politiklandschaft. Wilders provoziert, wo er nur kann, meist mit Tiraden gegen Muslime oder "Marokkaner". Jesse Klaver - GroenLinks:In den Umfragen hat die sozialistisch-grüne Partei derzeit Rückenwind. Der 30-jährige Klaver könnte die dritt- oder viertstärkste Fraktion führen. Seine Partei reißt mit viel Socialmedia-Getöse vor allem junge, gebildete, linke Städter mit. Die anderen Jungen wählen eher Wilders als eine der alten, ehemals großen Parteien. Alexander Pechtold - D66: "Wir wollen regieren" lautet das Motto der 1966 gegründeten liberalen Partei. Premierminister wird Pechtold kaum, aber als Koalitionspartner in einer Mehrparteienregierung ist D66 ideal, da sie genau in der Mitte steht: Steuern senken, mehr Geld für Bildung, Kohlekraftwerke abschalten und Flüchtlinge verpflichten, vom ersten Tag an Niederländisch zu reden. Keine Kompromisse macht Pechtold beim Thema EU: Einen "Nexit" werde es mit D66 "niemals" geben. Emile Roemer - Socialistisch Partij: Die linke SP sah bei der jüngsten Wahl 2012 bis kurz vor Schluss wie der Sieger aus - und landete dann unter ferner liefen. Damals war Roemer schon Parteiführer sowie Fraktionschef, und er ist es noch. Inhaltlich entspricht die SP ziemlich genau der deutschen Linkspartei - EU-skeptisch, für eine starken Sozialstaat und strikt antimilitaristisch. Peter Blokhuis - ChristenUnie: Die CU des Parteivorsitzenden Blokhuis ist die zweite fundamentalchristliche Partei in der Zweiten Kammer der Niederlande. Die Partei gibt es seit 15 Jahren, sie dürfte auch diesmal wieder mit ein paar Prozent um die fünf Mandate gewinnen. Sybrand van Haersma Buma - Christen Democratisch Appèl: Die CDA, niederländische Schwester der CDU, stellte in 25 der vergangenen 40 Jahre den Premierminister. Vorbei: 2012 reichte es für die einstige Volkspartei nur noch für 8,5 Prozent und Rang fünf. Dass Spitzenkandidat Buma der nächste Premier wird, ist unwahrscheinlich, für eine Regierungsbeteiligung könnte es aber reichen. Henk Krol - 50plus: Die Älterenpartei ist keine Splittergruppe mehr. Ihr Programm: Das Renteneintrittsalter wieder auf 65 Jahre senken, Renten rauf, keine Pensionskürzungen, Steuererleichterungen und günstigerer Öffentlicher Nahverkehr für Ältere. Henk Krol, 66, weiß, was seine Kundschaft wünscht. Außerdem beliebt bei vielen Rentnern: eine „strenge“ Ausländerpolitik. Tunahan Kuzu - Denk: Kuzu (2.v.r.), ist Sohn türkischer Einwanderer, er führt die Migrantenpartei Denk, eine weitere Abspaltung der sozialdemokratischen PvdA. Er war 2014 aus deren Fraktion ausgetreten. Lodewijk Asscher - Partij van de Arbeid: Als Minister für Soziales hat der PvdA-Chef Aascher Einschnitte in den niederländischen Sozialstaat mit zu verantworten, den die Sozialdemokraten früher mit aufgebaut haben. Vom wirtschaftsliberalen Koalitionspartner erwartet man nichts anderes, Aascher werden diesmal wohl vom Wähler abgestraft. Marianne Thieme - Partij Voor De Dieren: Der Name ist Programm: Bei der "Partei für die Tiere" (PvdA) stehen Tierschutz und Umwelt obenan. Als die Aktivistin 2002 die PvdD gründete, wurde sie belächelt. Doch vier Jahre später zog die Tierschutzpartei ins Parlament ein – und hat seither ihre Anhängerschaft stetig ausgebaut. Holt die Partei tatsächlich fünf oder sechs Sitze, könnten die Tierschützer Zünglein an der Waage werden. Kees van der Staaij - Staatkundig Gereformeerde Partij: Die Fundamentalchristen der SGP berufen sich auf den Calvinismus, eine besonders strenge Auslegung des Protestantismus. Parteichef Van der Staaij ist Professor für Staatsrecht an der Universität von Leiden. Sie sind sehr konservativ, halten wenig von der Europäischen Union und sind wieder einmal für drei bis vier Mandate gut.

Diesmal aber schließt Rutte die Zusammenarbeit der VVD, momentan zweitstärkste Partei, mit Wilders kategorisch aus: "Die Chance ist nicht bei 0,1, sondern bei null Prozent", sagte er in einem Fernsehinterview Mitte Januar auf die Fragen nach einer Kooperation mit dem Rechtspopulisten. Wilders untergrabe "die Werte und Freiheiten der niederländischen Gesellschaft". Außerdem missfalle ihm die eher linke Ausrichtung von Wilders' Sozial- und Wirtschaftspolitik. Da sei der Populist "linker" als die Sozialisten.

Der einzige mögliche Partner für Wilders ist die Seniorenpartei 50plus. Am Beispiel der Klientel-Gruppe für Rentner zeigt sich, wie zersplittert die Parteienlandschaft der Niederlande ist: 31 Gruppierungen haben Kandidatenlisten eingereicht, in aktuellen Umfragen liegen sechs von ihnen zwischen 6 und 11 Prozent.

So schafft es Wilders, bei den Umfragen mit durchschnittlich nur 19 Prozent Zustimmung vor Ruttes VVD (15 Prozent) klar in Führung zu liegen. Eine Sperrklausel gibt es nicht - schon wer 0,67 Prozent der Stimmen holt, bekommt ein Mandat. Im Parlament, der Zweiten Kammer, wären dadurch zurzeit zwölf Parteien vertreten. Eine Partei, die gegen die PVV regieren will, braucht mindestens drei weitere Koalitionspartner, um die Mehrheit der 150 Mitglieder des Abgeordnetenhauses hinter sich zu haben.

Umfragen in den Niederlanden sind traditionell noch fragiler als anderswo, im Nachbarland können sich die Stimmungen sehr schnell drehen. So lag die Linkspartei SP 2012 noch drei Wochen vor der Wahl in Führung. Am Ende schaffte sie nicht einmal 10 Prozent. Die Sozialdemokraten (PvdA) und die rechtsliberale VVD von Rutte bekamen dagegen genug Stimmen für ihre Große Koalition zusammen.

Eine solche Konstellation scheint jetzt ausgeschlossen. Zum einen zahlen die Sozialdemokraten die Zeche für Ruttes Sparpolitik und die Rentenreform. Sie liegen bei nur noch acht Prozent. Außerdem haben beide Parteien einigermaßen glaubhaft erklärt: Wir wollen nicht wieder miteinander koalieren.

Am ehesten wird Rutte zugetraut, Wilders noch zu überholen - und dafür fischt der Regierungschef gern am rechten, islamfeindlichen Rand. In einem offenen Brief schrieb der Premier: "Wir fühlen ein wachsendes Unbehagen, wenn Menschen unsere Freiheit missbrauchen, um hier alles durcheinanderzubringen, obgleich sie gerade wegen der Freiheit in unser Land gekommen sind."

Und weiter: Er verstehe "sehr gut, dass Menschen denken: wenn Du unser Land so fundamental abweist, ist es mir lieber, dass Du weggehst." Er teile das Gefühl, so Rutte, und setzte nach: "Sei normal oder gehe weg."

Das ist der Ton, der den Wahlkampf in den Niederlanden 2017 bestimmen dürfte.