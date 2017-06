Schon drei Monate Koalitionspoker in den Niederlanden Nummer vier verzweifelt gesucht

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Geert Wilders weiß, was er seinen Anhängern schuldig ist. "Großartige Nachrichten", twitterte der Rechtspopulist unmittelbar nach der erneut geplatzten Regierungsbildung in den Niederlanden. "Höchste Zeit jetzt für Verhandlungen mit der PVV. Nur mit uns kriegen die Niederlande eine strenge Einwanderungspolitik."

Wilders spielt das Scheitern der geplanten Viererkoalition von Rechts- und Linksliberalen, Christdemokraten und Grünen in die Hände. Jetzt kann er wieder Stimmung gegen die anderen machen nach der für ihn so enttäuschenden Parlamentswahl am 15. März. Lange hatte seine Partei PVV die Umfragen angeführt, am Wahltag reichte es gerade noch für Platz zwei - weit hinter der VVD von Premierminister Mark Rutte. Doch jetzt hat Rutte ein Problem: Fast drei Monate nach der Wahl hat er noch keine Koalition zusammen bekommen. Und die Aussichten sind mau, dass es ihm bald gelingen könnte.

"Motorblock": VVD (Rutte, rechtsliberal), CDA (christdemokratisch) und D66 (linksliberal): zus. 71 Mandate.

Möglicher vierter Partner: ChristenUnie (christlich), PvdA (sozialdemokratisch), 50 Plus (Rentner) oder SP (sozialistisch).

Opposition: PVV (Wilders, rechtspopulistisch), GroenLinks (Klaver, grün), PvdD (Tierschützer) und andere Parteien "Regenbogenkoalition": CDA, D66, GroenLinks, SP und PvdA: 75 Mandate

"Das Ergebnis ist negativ", verkündete Herman Tjeenk Willink, der Vermittler der Sondierungsgespräche, am Montagabend. Stundenlang hatten die Chefs der vier Parteien getagt: Bilder zeigten Männer in Anzughosen und weißen Hemden, die in Debatten vertieft durch die Grünanlagen rund um Ruttes Dienstwohnung gingen. Doch am Ende wurden sich die Vier auch bei ihrem zweiten Versuch einer Koalitionsbildung nicht einig; schon zuvor waren die Gespräche einmal gescheitert. Zum Knackpunkt wurde diesmal die Flüchtlingspolitik: die Grünen wollen nicht zulassen, durch Abkommen der EU mit nordafrikanischen Ländern die Zuwanderung möglichst noch in Afrika zu stoppen.

AFP/ ANP Vermittler Herman Tjeenk Willink

Viele Niederländer sind enttäuscht über das Platzen der geplanten Viererkoalition. Laut einer Umfrage des Meinungsforschers Maurice de Hond waren die Anhänger all dieser vier Parteien mehrheitlich für dieses Bündnis, bei den Grünen sogar 85 Prozent. Doch gleichzeitig plädierten nur 17 Prozent der Grünen-Wähler für Zugeständnisse ihres Parteichefs Jesse Klaver in der Flüchtlingsfrage. "Die Parteien haben Angst, sich auf Kompromisse einzulassen", sagt de Hond, "denn sie werden dafür von ihren Anhängern abgestraft". Ruttes bisheriger Koalitionspartner etwa, die Sozialdemokraten, verloren im März 29 ihrer bis dato 38 Sitze.

Eine Partei fehlt Rutte noch

Nun droht dem Land eine politische Blockade. "Dass die Regierungsbildung in den Niederlanden länger dauert, ist nicht außergewöhnlich: 2010 und 2006 sind darüber mehr als vier Monate vergangen", sagt Markus Wilp, Politikwissenschaftler am Zentrum für Niederlande-Studien der Universität Münster. "Allerdings ist jetzt die Hauptoption mit den Grünen vom Tisch. Es sieht so aus, als gäbe es keinen direkt umsetzbaren Plan B." Zu zersplittert ist das Parlament mit seinen sage und schreibe 13 Fraktionen. Und zu groß ist die Abneigung einzelner Parteien gegeneinander.

Dabei sah es unmittelbar nach der Wahl so gut aus für Rutte. Schnell fand er zwei potenzielle Partner: die Christdemokraten und die linksliberale D66. Zusammen kommen diese großen drei Fraktionen, der so genannte "Motorblock", auf 71 der 150 Sitze in der Abgeordnetenkammer. Doch welche vierte Fraktion verschafft einer solchen Regierung die Mehrheit?

Getty Images Geert Wilders

Die Variante mit den Grünen wurde schon im Mai einmal für gescheitert erklärt und ist jetzt wohl endgültig passé. Ein anderer Kandidat wäre die protestantische Christenunie. Mit der aber will die D66 nicht koalieren, unter anderem wegen erheblicher Meinungsunterschiede über die Sterbehilfe. Die Linkspartei SP wiederum will nicht mit Rutte zusammenarbeiten. Und die Sozialdemokraten haben nach ihrem Wahldebakel angekündigt, sich in der Opposition zu erneuern.

"Mindestens eine Partei steht jeder denkbaren Option im Wege", sagt Politologe Wilp. "Solange sich die Parteien nicht bewegen, gibt es keine Mehrheitsregierung." Deshalb rückt eine Minderheitsregierung immer näher. "Ich halte es jetzt für die wahrscheinlichste Lösung, dass Rutte und seine Partner sich für jedes Vorhaben neue Mehrheiten im Parlament suchen", sagt Meinungsforscher de Hond.

Keiner will Wilders

In den Niederlanden gibt es anders als in Deutschland nicht so etwas wie eine Kanzlerwahl durch das Plenum. Der Premierminister wird vom König ernannt. Er und seine Kabinettsmitglieder können allerdings vom Parlament per Misstrauensvotum abgesetzt werden. Dafür müssen mindestens 76 Abgeordnete gegen die Regierung stimmen. Dies wiederum heißt: Auch mit 75 der 150 Sitze wäre ein Kabinett Rutte theoretisch tragfähig. Die Rentnerpartei 50 Plus, die dem "Motorblock" der großen drei Parteien die hierfür fehlenden vier Mandate verschaffen könnte, nimmt dies nun zum Anlass, sich Rutte anzudienen.

Vermittler Willink will von derart wackeligen Konstellationen noch nichts wissen. "Ich finde, es ist eigentlich eine Schande", sagte der so genannte "Informateur" am Montagabend, "dass jeder sagt, dass ein Mehrheitskabinett nötig ist - und dass dann nach der Untersuchung einer Variante gesagt wird: dann halt ein Minderheitskabinett." Der Sozialdemokrat Willink will nun weitere Möglichkeiten ausloten. Es dürfte dauern: das Ziel, noch vor der Sommerpause eine Regierung vorzustellen, rückt immer weiter in die Ferne.

Und Wilders? Der nutzt das Polit-Patt für seine Zwecke. "Er muss aus strategischen Gründen der Wählerschaft verkünden, dass er Verantwortung anstrebt", sagt Wilp. "Nun kann er erzählen, dass er mit der zweitstärksten Partei in Parlament von allen anderen ignoriert wird."

Dass der Rechtspopulist in die Regierung einzieht, ist aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Denn nahezu alle übrigen Parteien haben ein Bündnis mit ihm kategorisch ausgeschlossen. Aber je länger es dauert, desto größer wird der Unmut der Bürger über die Politiker der Mitte. Und es kann dauern in den Niederlanden: Der nationale Regierungsbildungsrekord stammt aus dem Jahr 1977 - und liegt bei 208 Tagen.

Zusammengefasst: Der niederländische Premier Rutte hat es noch immer nicht geschafft, nach den Wahlen eine neue Regierung zu bilden. Schon wieder scheiterten Koalitionsgespräche. Der sogenannte "Motorblock" aus den drei großen Parteien findet nicht den notwendigen vierten Partner. Das Rechtspopulist Wilders von den zählen Verhandlungen profitiert, ist dennoch unwahrscheinlich. Nahezu alle übrigen Parteien haben ein Bündnis mit ihm kategorisch ausgeschlossen