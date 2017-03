Niederlande Vier Szenarien zur Wahl

Eins muss man Geert Wilders lassen: er macht die Niederlande weltberühmt. Heute Nacht werden Millionen Menschen auf die ziemlich kleine, flache, verregnete Nation blicken, die bisher vor allem für Coffeeshops, künstliche Landgewinnung oder knapp verlorene WM-Endspiele bekannt war. Nun aber weckt die Parlamentswahl weltweit Interesse. Weil der Rechtsaußen Wilders gewinnen könnte.

Übernimmt der Euro- und Islam-Feind die Macht? Führt Wilders die Niederlande aus der EU? Macht er die Grenzen und Moscheen dicht? Siegt der Rechtspopulismus jetzt auch in Europa? Nicht auszuschließen, aber nur eine von vielen denkbaren Wahlausgängen.

"Es gibt sechs Parteien, die eine realistische Chance haben, Nummer eins zu werden", sagt der Amsterdamer Politologe Tom van der Meer: die rechtsliberale VVD von Premier Mark Rutte, Wilders' PVV, Christdemokraten, Linksliberale, Grüne und Sozialisten. Denn etwa 80 Prozent der 12,9 Millionen wahlberechtigten Niederländer sind Wechselwähler. Und 40 Prozent erklärten selbst am Montag in einer Umfrage, sie hätten sich noch nicht entschieden.

Der Peilingwijzer fasst die Umfragen von Ipsos, Peil NL, I&O Research, LISS-Panel und Kantar Public zusammen. Mehr Details und Abweichungen: Peilingwijzer von Tom Louwerse, Universität Leiden auf.

Die Parteienzersplitterung ist extrem. 14 Fraktionen könnten ins Parlament kommen; laut dem Leidener Parteienforscher Tom Louwerse gibt es mindestens 4095 mögliche Koalitionsoptionen. SPIEGEL ONLINE stellt vier der plausibelsten Szenarien vor.

Szenario eins: Rutte zum Dritten

Die Demoskopen behalten recht: Ruttes VVD wird zum dritten Mal in Folge stärkste Kraft. Allerdings büßt sie Sitze ein. Rutte muss sich daher drei oder gar vier neue Bündnispartner suchen. Geert Wilders bleibt auf der Oppositionsbank hängen, nach der schmerzlichsten Niederlage seiner Karriere. Lange führte er klar die Umfragen an, nun muss er den sicher geglaubten Sieg abschreiben.

DPA Mark Rutte

Aber Rücktritt? Nee. Er hat ja nicht mehr viel im Leben außer Politik; seit zwölf Jahren steht er wegen Morddrohungen unter Rundumbewachung. Und: wer sollte ihn stürzen? Seine "Partij voor de Vrijheid" hat nur ein einziges Mitglied - Wilders.

Dafür spricht: das politische Momentum. Recep Tayyip Erdogan hat Rutte ein Wahlgeschenk gemacht. 86 Prozent der Niederländer halten Auftreten ihres Premiers im Streit mit Ankara für richtig. Rutte hat Stärke gezeigt. Und vorzuzeigen hat er auch etwas: den Aufschwung. Nach jahrelanger Krise wächst die Wirtschaft wieder um gut zwei Prozent, die Arbeitslosenquote sinkt auf fünf Prozent zu, die Staatsschulden dürften bald unter die Maastricht-Grenze fallen. Selbst die registrierte Kriminalität sinkt seit Jahren.

Dagegen spricht: Ruttes gebrochenes Versprechen. Im Wahlkampf vor fünf Jahren hatte er angekündigt, jeder Niederländer werde 1000 Euro Steuerbonus erhalten. Dieses Gelübde musste er einkassieren: das Geld reiche nicht. Wohl aber willigte Den Haag 2015 in ein neues EU-Rettungspaket für Athen ein - obwohl Rutte versprochen hatte: "Kein Cent mehr nach Griechenland." Das verzeihen ihm viele Bürger nicht - zumal ihnen selbst einiges zugemutet wurde: höheres Rentenalters, Kürzungen bei Sozialleistungen, 385 Euro Zuzahlung pro Jahr für Arztbesuche.

Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios: hoch. Die Wirtschaft brummt, die Flüchtlingskrise ebbt ab, das Land ist stabil. Warum sollten die Niederländer ausgerechnet jetzt den Chef auswechseln?

Szenario zwei: Wilders siegt, Rutte regiert

Die Wahlnacht weckt Erinnerungen an das Brexit-Referendum und Trumps Triumph. Als die meisten Europäer zu Bett gehen, ist noch alles ungewiss. Als sie am Morgen danach aufwachen, zeichnet sich ein knapper Wilders-Sieg ab. Kamerateams aus aller Welt scharen sich um den Mann aus Venlo, Wilders ruft eine politische Revolution aus.

Doch daraus wird nichts. Zwar beauftragt ihn das Parlament mit der Regierungsbildung, doch er findet nicht genug Partner. Stattdessen schweißt ein erfahrener Politiker der Mitte fünf Fraktionen zu einer Koalition ohne Wilders zusammen. Bald zeigt sich: Die Regierung ist reformunfähig, die fünf Parteien sind kaum auf einen Nenner zu bringen. Und Wilders, der starke Mann im Parlament, heizt ihnen ein. Seine Umfragewerte steigen immer höher.

AP Geert Wilders, posiert für ein Selfie mit Fans in Heerlen, Niederlande (11.3.2017)

Dafür spricht: Wilders' treue Fangemeinde. Die hält ihn für den einzigen Kämpfer gegen die von Wilders propagierten "Den Haager Elite", wo sich in der politischen Mitte fünf Parteien gegenseitig die Wähler wegnehmen. Schon 16 Prozent könnten zu Rang eins reichen, und Wilders hat mindestens 20 Prozent Potential. Die Bilder der Krawalle am Wochenende mobilisieren seine Anhänger. Wilders wäre die Rolle als Ober-Oppositioneller recht. Sein Wahlprogramm ist so unrealistisch, dass er es nicht durchgesetzt bekäme. Und Kompromisse kann er nicht leiden.

Dagegen spricht: der Trump-Effekt. Seit der von Wilders bewunderte US-Tycoon ins Weiße Haus eingezogen ist, laufen dem Niederländer die Wähler weg. Drei Fünftel dieser Abtrünnigen erklärten in einer Umfrage, sie lehnten Trumps Präsidentschaft ab. Und selbst von den verbliebenen PVV-Getreuen haben 43 Prozent Vorbehalte gegen die radikale, chaotische Politik des Amerikaners. Die Mehrzahl der Niederländer will keinen "Dutch Donald", keine Experimente.

Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios: In den vergangenen Wochen drastisch gesunken, durch die Ereignisse vom Wochenende wieder etwas gestiegen.

Szenario drei: Wilders wird Premierminister

Kurz nach 21 Uhr: Über die Bildschirme flimmert das Ergebnis der Nachwahlbefragungen. Und die Säule der PVV - steigt und steigt. Die Wilders-Partei hängt alle ab. Marine Le Pen jubiliert: nun ist der Rechtspopulismus salonfähig in Europa, nun hat sie selbst eine reelle Chance, die Macht zu übernehmen. In Den Haag tritt Rutte zurück. Er hatte eine Koalition mit Wilders kategorisch ausgeschlossen. Sein Nachfolger an der Spitze der VVD indes lässt sich nach längerem Geplänkel doch auf ein Bündnis ein.

Weitere Parteien fallen um, es reicht für eine Mehrheit in der Abgeordnetenkammer.

In der ersten Parlamentskammer indes, die von den Provinzparlamenten gewählt wird und Gesetze blockieren kann, ist das Rechtsbündnis in der Minderheit. Wilders' plakativste Programmpunkte wie das Verbot des Korans oder die Schließung aller Moscheen lassen sich nicht umsetzen, ohne die Verfassung zu ändern. Und einen EU-Austritt machen seine Koalitionspartner nicht mit.

Dafür spricht: die Angst vieler Niederländer, ihre Identität zu verlieren. Diese Menschen haben das Gefühl, keine Kontrolle mehr über ihr Leben, ihr Land und die Grenzen zu haben. Die Flüchtlingskrise, Ausländerkriminalität und Terroranschläge in Europa haben Verunsicherung geschürt. Und die EU wird als bürokratischer Moloch wahrgenommen, der sich nicht für ihr Land interessiert. Wilders hat seine Wählerbasis ausgeweitet: Neben Modernisierungsverlierern hat er nun auch viele Anhänger in der Mittel- und Oberschicht.

Dagegen spricht: die Wirklichkeit. Seit Monaten verliert Wilders an Zuspruch. Der Flüchtlingsstrom ist abgeebbt, Wilders ist sein Leib- und Magenthema los. Zudem hinterfragen viele Bürger seine radikalen Pläne: Was bedeutet es, mehr als 500 offizielle Grenzübergänge zu Belgien oder Deutschland dichtzumachen, von Abertausenden Wegen über die grüne Grenze abgesehen? Sollen Polizeieinheiten Wohnungen von Muslimen nach verbotenen Koranen filzen?

Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios: : den Umfragen zufolge gleich null. Aber entschieden wird in der Wahlkabine. Wer hätte vor zwei Jahren erwartet, dass ein Donald Trump US-Präsident wird?

Szenario vier: Wenn zwei sich streiten...

"Sybrand who?", fragen sich in der Nacht Journalisten aus aller Welt, die nach Den Haag kamen, um über den Zweikampf Rutte gegen Wilders zu berichten. Sybrand van Haersma Buma heißt der Mann. Er ist 51, Christdemokrat, trägt Seitenscheitel, langweilige dunkle Anzüge. Und nun ist er der Sensationssieger - und designierter Ministerpräsident.

Buma hat seine Partei nach rechts gesteuert, ein bisschen Stimmung gegen Einwanderer und Brüssel gemacht. Und damit viele abtrünnige Wähler zurückgeholt zur seiner Partei, die die Niederlande in 25 der vergangenen 40 Jahre regierte. Vor allem die Alten stimmen für ihn. Buma schmiedet eine Mitte-Rechts-Koalition ohne Wilders zusammen, in der Innen-, Europa- und Wirtschaftspolitik ändert sich nichts Grundlegendes.

AFP Sybrand van Haersma Buma in Maastricht mit Angela Merkel (20.10.2016)

Dafür spricht: Die Unberechenbarkeit der Niederländer in der Wahlkabine. Nur noch etwa ein Fünftel der Bürger sind Stammwähler. Die anderen entscheiden oft sehr kurzfristig. Viele Menschen sind Ruttes und Wilders populistische Parolen über - zumal beide schon sehr lange durch die Politszene geistern. Gerade Bumas Christdemokraten haben in den letzten Wochen zugelegt. Auch die linksliberale D66 unter Alexander Pechthold, Jesse Klavers Linksgrüne oder die Sozialisten von Emile Roemer haben eine, wenngleich noch deutlich geringere, Außenseiterchance.

Dagegen spricht: die Stimmungslage. Vom Türkei-Eklat profitieren vor allem Rutte und Wilders, wie die neuesten Umfragen zeigen. Zudem waren die beiden eindeutig die Hauptdarsteller des Wahlkampfs: ihr TV-Duell am Montag Abend lockte mehr als 2,3 Millionen Zuschauer. Und mit ihren Themen Migration (Wilders) und Wirtschaft (Rutte) beherrschten sie die Debatten auch inhaltlich.

Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios: niedrig. Vor ein paar Wochen aber war sie noch gleich null.

Heute haben 12,9 Millionen Bürger die Wahl. Sie können alles umwälzen oder ihr Land stabil lassen. Vieles deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Wähler kein radikales Experiment wagt. Ihr Staat ist nicht perfekt sein. Aber verglichen mit anderen Nationen geht es den Niederlanden richtig gut.

