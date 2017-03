Herman van Veen zur Niederlande-Wahl In unserem nassen Deltaländchen

Zum Autor Herman van Veen ist Künstler, 72 Jahre alt, und wohnt in den Niederlanden.

EINE STIMME

Heute noch

sind bei uns in den Niederlanden

die Zeitungen voll mit "türkischen Zuständen".

Gerade sind die Wahlen

als größtes Thema verschwunden.

Morgen vermutlich wieder zurück,

es sei denn.

Am Mittwoch dürfen wir dann in unserem nassen Deltaländchen

in einer dafür umgebauten Kirche, einer Schule oder einem Klubhaus

unsere Stimme abgeben.

Eine Stimme, die mitbestimmen wird,

wie die Niederlande und Europa

in den kommenden Jahren regiert werden.

Wählen wir Niederländer die demokratischen Werte,

den vernünftigen Austausch von Argumenten

in seiner langsamen Wirkung

oder den womöglich populistischen, undemokratischen,

in dem vor allem ein starker Mann oder eine starke Frau

etwas zu sagen hat?

In den Niederlanden wird es

nicht so laufen wie in den Vereinigten Staaten,

denke ich als internationaler Zeitungsleser.

Wir haben keinen einzigen Politiker,

der schneller als sein Schatten twittert.

Aber vor allem haben wir ein anderes System,

Ihr könnt es mit dem von Deutschland vergleichen.

Ein Unterschied,

unser System hat noch ein Krönchen auf.

Rechtspopulisten werden auch nach diesen Wahlen

in den Niederlanden nicht mitregieren,

das halte ich für ausgeschlossen.

Das heißt nicht, dass die vielen Stimmen, die sie kriegen werden,

nicht äußerst besorgniserregend sind.

Nur einen Tag Fahrt von Amsterdam entfernt

hat zum Beispiel die neonationalistische polnische Regierung

dem Rechtsstaat den Krieg erklärt.

Sie hat, so las ich in der Zeitung,

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesäubert

und will die Rechte der Frauen zurück drehen.

Die Vereinigungsfreiheit wird eingeschränkt,

drakonische Anti-Abtreibungsgesetze werden vorgestellt.

Auch in Ungarn und der Türkei

hörst du ein ähnliches, äußerst sorgenvolles Lied.

Mit Blick auf die Wahlen bei uns,

in Frankreich und in Deutschland

und mit den Anstrengungen des Putin-Regimes,

dem Wahnsinn rund um Trump

müssen die Vereinigten Staaten von Europa meines Erachtens

jetzt geradeheraus

für ihre hart erkämpften Grundrechte eintreten.

Denn die kommende Vernetzung

von rechtsextremen europäischen Parteien

unterstützt durch Trump- und Putinisten

im Europäischen Parlament

kann eine ernste Bedrohung werden

für unsere errungenen europäischen demokratischen Werte.

Populismus ist immer antipluralistisch,

egal, welche Inhalte er sonst noch hat.

Rechtspopulismus ist gefährlich,

weil er Hass sät gegenüber Minderheiten.

Populisten, wo auch immer,

machen chronisch die Medien, die Wissenschaft,

die richterliche Macht und die Politik nieder.

Dadurch gerät unsere kritische Informationsversorgung

und vernünftige Demokratie unter Druck.

Vergiss nicht, in den Vereinigten Staaten

hat auch der neue Präsident

buchstäblich einen Angriff gestartet

auf so ziemlich alle demokratischen Institutionen.

Auch er glaubt, wie die europäischen Populisten, nicht

an die Integrität der richterlichen Macht,

den unabhängigen Journalismus oder das Wahlsystem.

In so vielen Länder wissen Populisten sich unterstützt

durch eine Armee der von der Gesellschaft Enttäuschten

den nicht oder kaum Gehörten

und den viele Millionen Trägern

des ängstlichste-weiße-Menschen-Syndroms.

Am Mittwoch radle ich

in ein multifunktionelles Kirchlein

bei uns im Dorf

und fülle mit einem roten Bleistift ein Kästchen aus

für die Partei, die bedingungslos steht

für die universellen Menschenrechte

und ganz besonders die der Kinder.

Neben allem, was lebt, wimmelt und blüht.

EEN STEM

Vandaag nog

staan bij ons in Nederland

de kranten vol met "Turkse toestanden".

Even zijn de verkiezingen

als grootste thema uit het beeld.

Morgen wellicht weer terug,

tenzij.

Woensdag mogen wij dan in ons natte deltalandje

in een daarvoor aangepaste kerk, school of clubhuis

onze stem gaan uitbrengen.

Een stem die gaat meebepalen

hoe Nederland/Europa

in de volgende jaren bestuurd wordt.

Kiezen wij Nederlanders voor de democratische waarden,

de redelijke uitwisseling van argumenten

en haar langzame effectiviteit

of de mogelijke populistisch niet democratische,

waarbinnen vooral een sterke man of vrouw

het voor het zeggen heeft?

In Nederland zal het

niet zo gaan als in de Verenigde Staten

denk ik als doorsnee internationale krantenlezer.

Wij hebben geen enkele politicus

die sneller dan zijn schaduw tweet.

Maar vooral hebben wij een ander systeem,

je kunt het vergelijken met dat in Duitsland.

Eén verschil,

ons stelsel heeft nog een kroontje op.

Rechts populisten zullenook na deze verkiezingen

in Nederland niet gaan meeregeren,

dat acht ik uitgesloten.

Dat wil niet zeggen dat de vele stemmen die zij zullen krijgen

niet uiterst zorgwekkend kunnen zijn.

Maar één dag rijden van Amsterdam

heeft bijvoorbeeld de neo-nationalistische Poolse regering

de oorlog verklaard aan de rechtelijke macht.

Ze heeft, zo las ik in de Vlaamse krant De Standaard

de openbare omroep gezuiverd

en wil de rechten van vrouwen terugdraaien.

Vrijheid van vereniging wordt ingeperkt.

Draconische anti-abortuswetten voorgesteld.

Ook in Hongarije en Turkije

hoor je een soortgelijk uiterst zorgelijk lied.

Met het vooruitzicht op verkiezingen bij ons,

in Frankrijk en in Duitsland

en met de bemoeienissen Van het Poetin regime,

de gekte rond Trump,

moeten De Verenigde Staten van Europa mijns inziens

nu onomwonden

voor haar zwaar bevochten basiswaarden opkomen.

Immers de aanstaande verwevenheid

van Europees extreem rechtse partijen

gesteund door de Trump- en Poetinisten

in het Europese Parlement

kan een serieuze bedreiging gaan worden

voor onze verworven Europese democratische waarden.

Populisme is altijd anti pluralistisch,

welke inhoud het verder ook heeft.

Rechts populisme is gevaarlijk

omdat ze haat zaait ten opzichte van minderheden.

Populisten waar dan ook

kraken chronisch de media, de wetenschap,

de rechtelijke macht en de politiek af.

Mede daardoor staat onze kritische informatievoorziening,

en redelijke democratie onder druk.

Vergeet niet, in de Verenigde Staten

heeft ook de nieuwe president

letterlijk een aanval ingezet

op zo'n beetje alle democratische instituties.

Ook hij gelooft met de Europese populisten niet

in de integriteit van de rechtelijke macht,

de onafhankelijke journalistiek of het kiessysteem.

In zoveel landen weten populisten zich gesteund

door een leger in de maatschappij teleurgestelden,

de niet of nauwelijks gehoorden

en de vele miljoenen dragers

van het bange blanke mensen syndroom.

Op woensdag fiets ik

'naar een multifunctioneel kerkje

bij ons in het dorp

en vul ik met een rood potlood een vakje in

voor die partij die onvoorwaardelijk staat

voor de universele rechten van de mens

en in het bijzonder die van de kinderen.

Naast alles wat er leeft krioelt en bloeit.

Herman van Veen is een kunstenaar, 72 jaar, en woont in Nederland.