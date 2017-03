Reaktionen Erleichterung über Wilders-Schlappe

Die rechtsliberale Partei von Premier Mark Rutte hat Prognosen die Wahl in den Niederlanden gewonnen, Rechtspopulist Geert Wilders blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Deutsche Politiker sind sehr zufrieden mit dem Ausgang.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wertete es als Erfolg für Europa. Es sei ein gutes Zeichen, dass ein rechtsextremer Kandidat wie Wilders nicht gewonnen habe, sagte Gabriel am Mittwochabend am Rande einer SPD-Veranstaltung im niedersächsischen Wolfenbüttel. Auch für die kommende Frankreich-Wahl stimme ihn das Ergebnis in den Niederlanden optimistisch.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte, den ersten Prognosen zufolge habe die überwältigende Mehrheit der Niederländer der "Hetze von Geert Wilders und seiner unsäglichen Haltung gegenüber ganzen Bevölkerungsgruppen" eine klare Absage erteilt. "Das ist eine gute Nachricht für Europa und für die Niederlande."

SPD-Kanzlerkandidat Schulz zu ersten Hochrechnungen in den Niederlanden: "Eine gute Nachricht für die Niederlande und Europa" #wolfenbüttel — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) 15. März 2017

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) gratulierte per Twitter auf Niederländisch: "Niederlande, oh Niederlande, du bist ein Champion! Wir lieben Oranje für sein Handeln und sein Tun! Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis!","Niederlande, Ihr seid ein Champion."

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 15. März 2017

Erleichtert reagierte auch CSU-Chef Horst Seehofer. "Bei Wahlen mit nationalen Bedeutungen bekommen die seriösen bürgerlichen Parteien Zuspruch, wenn sie den Menschen überzeugende Antworten auf ihre Fragen geben", sagte Seehofer. Rutte habe den Wählern beste Zahlen vorweisen können, etwa bei den Beschäftigten oder der Jugendarbeitslosigkeit.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber wertete die Prognosen als empfindlichen Schlag für alle antieuropäischen Populisten. "Die seriöse Politik der bürgerlichen Kräfte hat sich in den Niederlanden ausgezahlt", erklärte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist eine gute Nachricht für alle politischen Kräfte der Mitte und für Europa." Klartext in der Sache und strikte Abgrenzung von Radikalen seien der richtige Weg.