Niederlande Wilders will Terrorverdächtige vorbeugend verhaften lassen

Wochenlang hat Geert Wilders nach seiner Wahlniederlage im März nur eine Nebenrolle in der Politik der Niederlande gespielt. Die Parteien der Mitte meiden ihn bei ihren Koalitionsverhandlungen. Nun aber drängt sich der Rechtspopulist mit einem kruden Vorstoß ins Rampenlicht: Gegenüber der Zeitung "De Telegraaf" kündigte Wilders am Dienstag an, er werde noch am selben Abend eine Gesetzesinitiative für Präventivhaft ins Parlament einbringen. Strafrechtsexperten und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International halten diese Einfälle für unvereinbar mit den Menschenrechten und den Grundlagen des demokratischen Rechtsstaats.

Nach Wilders Ideen soll der niederländische Geheimdienst AIVD künftig zum Ziel der Terrorabwehr verdächtige Bürger ohne richterliche Anordnung verhaften, wenn es Anzeichen für eine Gefährdung der nationalen Sicherheit gebe. Sie sollen diese Menschen bis zu einem halben Jahr lang vorbeugend einsperren dürfen, auch wenn sie keine Straftaten begangen haben. Der Innenminister muss dies gutheißen. Ein Richter muss sich den Plänen von Wilders zufolge den Fall zwar auch innerhalb einer Woche anschauen, er dürfe ihn aber nur "marginal prüfen". Laut dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NOS heißt das: der Richter darf nur kontrollieren, ob das Procedere des Verfahrens korrekt ablief. De facto bedeutet dies eine Entmachtung der unabhängigen Justiz.

In Deutschland und vielen anderen Demokratien dürfen Menschen ohne richterliche Anordnung nur in sehr begrenzten Fällen vorübergehend festgenommen werden - etwa wenn sie auf frischer Tat ertappt werden. Vorbeugehaft ist hierzulande für Gefährder, die noch keine Straftat begangen haben, ausschließlich auf Geheiß eines Richters und maximal wenige Tage lang möglich. Bayerns Landesregierung will die Befristung aufheben, aber auch dann muss ein Richter alle drei Monate die Haft prüfen. Vorbeuge- oder Schutzhaft ohne richterliche Anordnungen gab es in der NS-Zeit.

Wilders begründet seinen Vorstoß mit dem Kampf gegen den Terror. Ständig gebe es neue Anschläge in Europa. "Wir hören immer, dass die Täter bei den Geheimdiensten bekannt waren", sagte er. Der Geheimdienst müsse deswegen "präventiv eingreifen" können.

"Verstoß gegen die Gewaltenteilung"

Die Strafrechtsexpertin Tineke Cleiren nannte die Vorschläge von Wilders "wilde Ideen": "Die niederländische Verfassung und die europäische Grundrechtecharta schützen die Menschenrechte wie das Recht auf persönliche Freiheit und auf einen fairen Prozess", sagte die Professorin der Universität Leiden dem SPIEGEL. "Die Idee, jemanden ohne richterliche Anordnung monatelang festzuhalten, ist mit diesen Prinzipien nicht vereinbar."

Übernehme ein Minister diese Entscheidung, verstoße das gegen die Gewaltenteilung, einen Pfeiler der Demokratie, so Cleiren weiter. "Das würde einer Regierung fast unbegrenzte Möglichkeiten eröffnen, Menschen festzusetzen."

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) sprach von einem "Frontalangriff auf unseren Rechtsstaat". Emile Affolter von Amnesty Niederlande sagte dem SPIEGEL: "Mit solch einem Gesetz wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Staat unschuldige Menschen monatelang inhaftiert und so ihre Leben zerstört. Die Leute verlieren ihre Arbeit, sie sind gebrandmarkt, auch wenn sie irgendwann entlassen werden."

Eine Inhaftierung durch Exekutivorgane wie Geheimdienste ohne adäquate Einbindung einer unabhängigen Justiz verstößt laut AI gegen grundlegende Säulen der Demokratie. "Eine solche Administrativhaft liefert die Menschen der staatlichen Willkür aus", sagte Affolter. "Wir kennen sie aus autoritären islamischen Staaten wie Ägypten oder Jordanien. Es ist ironisch, dass ausgerechnet Wilders, der sich als Freiheitskämpfer darstellt, von diesem Mittel Gebrauch machen will."

Wilders will seine Pläne an diesem Dienstag Abend bei einer Parlamentsdebatte näher erläutern. Die Chancen, dass er durchkommt, sind gleich Null. Nach dem für ihn so enttäuschenden Wahlausgang hat seine so genannte "Partei für die Freiheit" lediglich 20 von 150 Sitzen in der neuen Abgeordnetenkammer. Aber an diesem Abend wird Wilders mal wieder im Mittelpunkt stehen.