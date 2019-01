Niederlande Zwei Terrorverdächtige in Rotterdam freigelassen

Die niederländische Justiz hat zwei von vier in Rotterdam festgenommene Terrorverdächtige freigelassen. Das hatte der Haftrichter am Donnerstag angeordnet. Die Männer waren vor dem Jahreswechsel festgenommen worden unter dem Verdacht, einen Terroranschlag vorzubereiten.

Ein fünfter Mann, der in Mainz festgenommen worden war, soll in die Niederlande ausgeliefert werden. Einzelheiten über den Verdacht teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

In einem weiteren Fall war ebenfalls in Rotterdam vor wenigen Tagen ein 24-Jähriger festgenommen worden. Er wird verdächtigt, einer terroristischen Organisation anzugehören. Außerdem soll er im Internet Informationen zur Planung eines Anschlags gesammelt haben.

Erst im September hatte die niederländische Polizei nach eigenen Angaben einen großen Anschlag vereitelt. In den Städten Arnheim und Weert wurden sieben Verdächtige festgenommen, die einen Anschlag auf eine Großveranstaltung geplant haben sollen. In den Wohnungen der Verdächtigen fanden die Ermittler große Mengen an Materialien zur Herstellung von Bomben, darunter hundert Kilogramm Dünger.