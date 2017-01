Nigeria 50 tote Flüchtlinge und Helfer bei irrtümlichem Luftangriff

Bei einem Luftangriff auf ein Vertriebenenlager im Nordosten Nigerias hat es viele Todesopfer gegeben. Die Attacke der nigerianischen Luftwaffe sollte eigentlich Extremisten der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram gelten, teile das nigerianische Militär mit.

Der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zufolge starben 50 Menschen, 120 wurden verletzt. Die nigerianische Armee berichtet von mehr als 100 Toten. Unter den Toten und Verletzten seien auch örtliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes und der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, erklärte Generalmajor Lucky Irabor.

Das versehentlich attackierte Camp befindet sich in der Ortschaft Rann im Bundesstaat Borno im Nordosten des Landes. Nahe des irrtümlich getroffenen Lagers Rann liegt die Grenze zu Kamerun. Das Grenzland gilt als Rückzugsgebiet von Boko Haram.

Dass die nigerianische Armee oft brutal und mit wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung gegen die Terroristen vorgeht, kritisieren Menschenrechtsgruppen seit Langem. Zuletzt hatte die nigerianische Regierung wieder Erfolge gegen Boko Haram vermeldet.

Allerdings begeht die Terrorgruppe nach wie vor regelmäßig Anschläge zumeist mit Selbstmordattentätern. Erst am Montag sprengte sich ein Angreifer in einer Moschee auf dem Gelände der Universität der Stadt Maiduguri in die Luft. Er riss drei Menschen mit in den Tod, 17 Menschen wurden verletzt. Seit Beginn des Boko-Haram-Aufstands vor acht Jahren starben mehr als 5000 Menschen.