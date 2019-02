Präsidentenwahl Dutzende Tote in Nigeria

Bei der Präsidentenwahl in Nigeria sind bisher mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Das gaben Menschenrechtsorganisationen bekannt. Frühere Wahlen in dem bevölkerungsreichsten Land Afrika waren regelmäßig von Gewalt überschattet, meistens nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Erste Ergebnisse werden für Montag erwartet.

In der Stadt Abonnema im Süden von Nigeria sind schon vor der Auszählung nach Militärangaben sieben Menschen in einer Schießerei zwischen einer Gang und Soldaten gestorben. Ein Leutnant und sechs Bewaffnete starben, als Angreifer eine Hauptstraße stadteinwärts barrikadiert hätten, sagte Colonel Sagir Musa. Die Motive seien unklar.

Die Polizei teilte zudem mit, 128 Menschen seien wegen Delikten verhaftet worden, die in Zusammenhang mit der Wahl stünden - auch wegen Mord, Diebstahl von Wahlurnen und Betrugs .38 Waffen sowie ein Behälter mit explosivem Material seien sichergestellt worden. Wegen Ausschreitungen, kaputten Wahlmaschinen und zu spät geöffneter Wahllokale war in mehreren Bundesstaaten am Samstag die Stimmabgabe unterbrochen worden

Terroristen beherrschen ganze Landstriche

Beider Wahl liefern sich Amtsinhaber Muhammadu Buhari und der Geschäftsmann Atiku Abubakar ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buhari, 76, will zwar eine zweite Amtszeit, aber Erfolge hat er bisher kaum vorzuweisen. Gestartet war er vor vier Jahren mit dem Versprechen, die Terrorgruppe Boko Haram zu besiegen. Das Ziel hat er verfehlt. Die Terroristen beherrschen weiter ganz Landstriche.

Die Kandidaten beiden größten politischen Lager haben sich noch vor Bekanntgabe der Ergebnisse zum Sieger erklärt. Ein Berater von Präsident Muhammadu Buhari sprach am Sonntag von einem "überwältigenden Ergebnis" für den Amtsinhaber. Das Team von Herausforderer Atiku Abubakar beanspruchte den Sieg derweil für seinen Kandidaten. Abubakar, Spitzenkandidat der als neoliberal geltenden People Democratic Party, war von 1999 bis 2007 Vizepräsident. Aus dieser Zeit stammen schwere Korruptionsvorwürfe.

Nigeria kämpft mit den Folgen der ersten Rezession seit 25 Jahren. Knapp ein Viertel der erwerbsfähigen Bevölkerung hat keine Arbeit, die Inflation lag im Januar bei knapp zwölf Prozent.