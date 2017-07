Boko-Haram-Terror in Nigeria Dutzende Tote bei Angriff auf Team von Geologen

Die Terrormiliz Boko Haram hat in Nigeria einen Anschlag verübt. Mindestens 50 Menschen kamen ums Leben, als ein Konvoi mit Mitarbeitern des staatlichen Ölkonzerns NNPC im Nordosten des Landes in einen Hinterhalt geriet, wie Rettungskräfte und Hilfsorganisationen mitteilten. Auch Soldaten und Mitarbeiter der Universität Maiduguri waren demnach unter den Opfern. Der Vorfall habe sich bereits am Dienstag ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt.

Geologen der Universität Maiduguri hatten im Tschadsee nach neuen Erdölvorkommen gesucht. Dabei waren ihre Sicherheitsleute von den Terroristen angegriffen worden. Zehn Geologen wurden zunächst gekidnappt, später aber von der nigerianischen Armee befreit. Die Region um Maiduguri wird von Boko Haram kontrolliert.

Die Terrormiliz kämpft seit 2009 gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Die Gruppe verübt unter anderem Angriffe auf Polizei, Armee, Kirchen und Schulen. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 20.000 Menschen getötet, rund zwei Millionen Nigerianer sind vor der Gewalt geflohen.

Nigerias Ölminister nennt Angriff "bedauernswert"

Die Zahl der Todesopfer des jüngsten Anschlages drohe weiter zu steigen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Magumeri sagte, allein bis Mittwochabend seien 47 Todesopfer geborgen worden, elf davon seien vermutlich in ihren Fahrzeugen verbrannt. Am Donnerstag wurden demnach sechs weitere Leichen entdeckt.

Aus Armeekreisen in der nordöstlichen Stadt Maiduguri hieß es, unter den Todesopfern seien 18 Soldaten. Ein Angestellter der Universität Maiduguri sagte, vier Mitarbeiter der Hochschule seien getötet worden. Nigerias Ölminister Emmanuel Ibe Kachikwu bezeichnete den Angriff als "bedauernswert". Angaben zur Zahl der Opfer machte der frühere NNPC-Chef nicht.