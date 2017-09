Biafra-Krise Militär in Nigeria untersucht Foltervideo

Die Videobilder aus dem Südosten Nigerias sind brutal: Soldaten der nigerianischen Armee zwingen junge Männer mit vorgehaltenen Waffen, sich hinzulegen und ihre Hemden auszuziehen. Dann schwenkt die Kamera über entleerte Rucksäcke.

Vor den Männern am Boden breitet ein Soldat eine grün-schwarz-rote Fahne aus, die Flagge der Separatisten von Biafra. Schließlich werden die mutmaßlichen Aktivisten mit Stöcken geschlagen und über die Straße gejagt. Sie müssen sich in eine Senke legen, die mit Dreckwasser gefüllt ist. Später zeigt die wackelige Aufnahme mehrere der Opfer reglos auf dem Rücken liegend.

Zugetragen haben sollen sich die Szenen am Montag im Südosten des Landes, an der Autobahn zwischen den Städten Aba und Umuahia, und laut Emmanuel Franklyne Ogbunwezeh, Afrika-Referent der Frankfurter Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), ist das Material authentisch. Gefilmt habe es ein Soldat, der nun untergetaucht sei, weil er um sein Leben fürchte.

"Biafra oder Tod"

Nigerias Militär bestätigte indirekt die Echtheit des Clips, der sich seit dem Vorfall rasend schnell im Land verbreitet hat. Man untersuche ein Social-Media-Video, das "angeblich Soldaten zeigt, die einige Leute an einem Checkpoint im Bundesstaat Abia erniedrigend behandeln", heißt ein einer Erklärung der Armee. Es werde versucht, die handelnden Personen ausfindig zu machen. Jeder Soldat, der entgegen der Einsatzregeln gehandelt habe, werde "mit der vollen Härte des Militärrechts" bestraft.

Seit dieser Woche führt das nigerianische Militär im Südosten des Landes die Operation "Tanzende Python II" durch, die sich gegen "Entführungen, Raub und gewalttätige separatistische Bewegungen" richtet.

Seit Beginn des Militäreinsatzes kam es mehrfach zu Zusammenstößen zwischen der Armee und Aktivisten, die für ein unabhängiges Biafra eintreten und die Abspaltung des Südostens von Nigeria fordern. In der nigerianischen Großstadt Aba gilt seit Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre.

AFP Sicherheitsmann vor Geschäften, die am 50. Jahrestag des Biafra-Aufstands geschlossen blieben

Laut IGFM sind in den vergangenen Tagen mehr als 200 Aktivisten vom Militär verschleppt worden. Der Kampf für ein unabhängiges Biafra ist fast so alt wie Nigeria selbst: Vor mittlerweile 50 Jahren stürzte der Versuch, sich vom nigerianischen Zentralstaat loszusagen, die Region in den vier Jahre dauernden Biafra-Krieg, der mindestens zwei Million Opfer forderte. Viele starben durch eine Hungersnot, die durch eine Blockade Biafras durch das Militär verursacht wurde.

Heute kämpft unter anderem die Gruppierung Indigenous People of Biafra (Ipob) für einen eigenen Staat. Ipob-Anführer ist Nnamdi Kanu, sein Motto lautet: "Biafra oder Tod".