Nigeria Tote und Verletzte nach Selbstmordattentaten

Bei mehreren Selbstmordanschlägen in Nigeria sind am Dienstag ersten Berichten zufolge mindestens 20 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten wurde von Rettungskräften mit 91 angegeben. 45 davon befinden sich den Angaben zufolge in kritischem Zustand. Der Einsatz der Rettungshelfer dauerte in der Nacht zum Mittwoch an.

Die Nachrichtenagentur dpa berichtete unter Verweis auf Rettungskräfte, zwei Attentäter hätten in Konduga im Nordosten des Landes ihre Sprengstoffwesten auf einem belebten Markt gezündet. Ein Vertreter einer örtlichen Bürgerwehr, Baba Kura, sagte der Nachrichtenagentur AFP, drei Frauen hätten Anschläge auf dem Markt verübt.

Laut dpa zündeten am Abend zwei weitere Selbstmordattentäter Sprengsätze am Stadtrand von Konduga. Näheren Angaben dazu gibt es bisher nicht. Helfer sprachen von einem Angriff gegen ein Flüchtlingslager.

Ein Mitarbeiter des Zivilschutzes, der am Abend mit einem Armeekonvoi aus dem nahe gelegenen Maiduguri nach Konduga fuhr, beschrieb die Lage als "noch schlimmer als befürchtet". "Alles war voll Blut", sagte Helfer Satomi Shamed der dpa am Mittwochmorgen.

Die Region wird von der Terrormiliz Boko Haram kontrolliert. Sie kämpft seit dem Jahr 2009 gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Bisher hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt.