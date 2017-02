Nigeria und Tschadsee Geberkonferenz verspricht 643 Millionen Euro gegen Hunger

Bei der Osloer Geberkonferenz für Nigeria und die Länder um den Tschadsee sind am Freitag 432 Millionen Euro für Soforthilfe zusammengekommen. Das ist knapp ein Drittel dessen, was die Vereinten Uno für nötig halten, um die humanitäre Krise in der von der Terrorgruppe Boko Haram verwüsteten Region in diesem Jahr zu bewältigen.

Uno-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien sprach von einem großen Erfolg. Er zeigte sich optimistisch, dass das angestrebte Ziel von 1,4 Milliarden Euro für 2017 noch erreicht werden könne. "An einem Vormittag haben wir schon ein Drittel zusammenbekommen", weitere Länder könnten spenden, wenn sie ihren Haushalt beschlossen hätten.

Die Geberkonferenz wurde von Norwegen, Deutschland, Nigeria und der Uno ausgetragen. 14 Länder sagten zu, über drei Jahren hinweg insgesamt 634 Millionen Euro bereitzustellen. Deutschland will in den nächsten drei Jahren 120 Millionen Euro geben, erklärte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Weitere große Beträge steuern Ausrichter Norwegen, die EU sowie Japan, Schweden, die Schweiz und weitere Länder bei.

Die USA sind nicht dabei. Das Land will zu einem späteren Zeitpunkt über seinen Beitrag informieren und sei deshalb nicht mit eingerechnet, sagte Norwegens Außenminister Børge Brende. Die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump will ihre internationalen Hilfsgelder zurückfahren.

Nigerias Außenminister Geoffrey Onyeama bedankte sich für die internationale Solidarität. "Vor unseren Augen spielt sich eine enorme Tragödie ab", sagte er. Es sei wichtig, dass sich die internationale Gemeinschaft des Ausmaßes bewusst werde. Mit den zugesagten Geldern werde "nur die Spitze des Eisbergs" erreicht. Onyeama betonte, wie wichtig es sei, die Bildung der Kinder im Blick zu haben. Kinder, die keine Ausbildung bekommen und damit keine Hoffnung haben, könnten für extremistische Ideologien empfänglicher sein.

Toby Lanzer, Westafrika-Koordinator der Uno-Nothilfeorganisation (Ocha), zeigte sich erfreut über das Ergebnis. Er schrieb bei Twitter, 458 Millionen US-Dollar seien "ein großartiger Start für das Jahr" und ein Signal der Hoffnung für die Menschen Nigerias und der Tschadsee-Region.

#OsloHumConf signals hope to people in #Nigeria and #LakeChad. The sum raised today for 2017 totals $458 million. A great start to the year! — Toby Lanzer (@tobylanzer) 24. Februar 2017

Lanzer hatte Ende Januar gewarnt, in der Region sei eine halbe Million Kinder vom Hungertod bedroht. Die Hungerkatastrophe in Nigeria und in der Region sei die schwerste humanitäre Krise auf dem afrikanischen Kontinent.

Im vergangenen Jahr hatte die nigerianische Armee größere Teile der nördlichen Bundesstaaten von der Terrormiliz Boko Haram zurückerobert. Die Islamisten hatten weite Teile der Region über Jahre besetzt gehalten. Durch ihr Terrorregime, aber auch durch anhaltende Dürre in der ohnehin vernachlässigten Region, sind Landwirtschaft und lokale Wirtschaft beinahe völlig kollabiert.

Auch wenn Boko Haram zurückgedrängt wurde, die Gruppe bleibt mit Anschlägen gefährlich: Allein im Dezember starb bei einer schweren Terrorattacke von Selbstmordattentätern auf einen Markt 57 Menschen, 177 wurden verletzt. Nigerias Militär geht seit Beginn der Gewaltherrschaft Boko Harams mit großer Härte gegen die Islamisten vor.

Mitte Januar bombardierte die nigerianische Luftwaffe versehentlich ein Flüchtlingscamp nahe der Grenze zu Kamerun. Dabei kamen mindestens 90 Menschen ums Leben, als zwei Fliegerbomben um die Mittagszeit in der Ortschaft Rann einschlugen. Der irrtümliche Luftangriff hatte Boko Haram gegolten, teilte das Militär später mit. Seit 2007 forderte der Konflikt mindestens 20.000 Menschenleben, mehr als 2,6 Millionen mussten aus ihrer Heimat fliehen.