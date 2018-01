Minister Brokenshire tritt zurück Nordirland im Leerlauf

Der Brief, den Nordirland-Minister James Brokenshire am Montag an Theresa May schickte, macht zwei Dinge klar: Zum einen tritt der kommissarische Verwalter des Landes aus gesundheitlichen Gründen zurück, weil er sich wegen "einer kleinen Läsion", von der er jetzt erst erfuhr, einer dringenden Lungen-OP unterziehen muss. Zum anderen geschieht das ausgerechnet "zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Politik in Nordirland".

Das kann man wohl sagen: Seit die irisch-republikanische Sinn Fein am 26. Januar 2017 das Bündnis mit der britisch-unionistischen DUP platzen ließ, ist Nordirland ohne eigene Regierung. Alle bisherigen Verhandlungen, mit denen das geändert werden sollte, verliefen erfolglos. Erst vorige Woche hatte Brokenshire angekündigt, er wolle noch einmal versuchen, die Streitparteien an den Verhandlungstisch zu bringen.

Denn eine Alternative zur gemeinsamen Regierung gibt es nicht: Der Friedensvertrag von 1998 sieht die Beteiligung der Vertreter beider Bevölkerungsgruppen Nordirlands zwingend vor, die sich über mehr als drei Jahrzehnte in einem Bürgerkrieg bekämpft hatten. Scheitert dieses Modell, wären die Regelungen des Friedensvertrages Makulatur - mit unabsehbaren Folgen.

AFP Parlaments- und Regierungssitz Stormont

Dazu komme, so Brokenshire, dass die Regierungslosigkeit inzwischen in allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes zu spüren sei. Es sei mehr als überfällig, wieder eine Regierung einzusetzen, wenn London "weitere Eingriffe in den Alltag Nordirlands vermeiden" wolle. Das wäre das letzte, was sich London wünscht: Die Briten haben über 35 blutige Jahre lang vergeblich versucht, Nordirland als Provinz zu regieren.

Dass Großbritannien nun am Brexit arbeitet, verkompliziert die Lage zusätzlich. Dessen Erfolg, so sieht man das auch in London, wird davon abhängen, ob eine Lösung für das Grenzproblem in Nordirland gefunden wird. Und dafür bedarf es wiederum einer Regierung. Ausgerechnet jetzt verliert May mit Brokenshire ihren erfahrenen Verhandler in Belfast. Jeder Nachfolger wird sich nicht nur das Vertrauen der streitenden Parteien erarbeiten müssen. Er muss sich auch noch in den alltäglichen Wahnsinn der Befindlichkeiten der nordirischen Politik einfühlen.

Was verhindert ein neues Regierungsbündnis?

Seit den Neuwahlen vom März 2017 herrscht faktisch ein Patt zwischen Sinn Fein und der DUP, sie trennen nur 1168 Wählerstimmen. Sinn Fein stellt drei Bedingungen für ein Bündnis:

die Einführung verbriefter Bürgerrechte in einer "Bill of Rights";

die Einführung der Ehe für Alle;

die Aufwertung des Gälischen zur offiziellen zweiten Landessprache, analog zum Walisischen in Wales.

Für die DUP sind vor allem die zwei letzten Forderungen inakzeptabel. Die Partei ist fundamentalistisch-presbyterianisch und vehement antiirisch geprägt: Eine "Homo-Ehe" ist für sie Todsünde, die Genderfrage ein absolutes Tabu. Und alles, was auch nur so wirkt, als könne es die "Britishness" Nordirlands untergraben, ist für die Partei tabu. So wird ein vermeintlich harmloses Thema wie die Förderung einer Minderheiten-Sprache zum größten Stolperstein für eine Einigung.

Getty Images Sinn-Fein-Parteiführer Michelle O'Neill (Nordirland), Gerry Adams (Republik Irland)

Was wollen die Unionisten?

Die Unionistische Politik ist seit der Staatsgründung 1921 durch eine Belagerungsmentalität geprägt. Ihr Kernziel ist die Erhaltung Nordirlands als Provinz Großbritanniens. Bedroht sehen sie diese durch eine mögliche Wiedervereinigung mit der Republik Irland, durch alles, was die britische Lebensart verändern könnte und auch durch ein befürchtetes Einknicken Londons. Viele Loyalisten fürchten, die Briten könnten die teure Provinz irgendwann loswerden wollen. So gehört es zu den paradoxen Traditionen der Unionisten, die Loyalität Britanniens zur Not auch mit Drohungen einzufordern.

Nie war die Gelegenheit dazu günstiger als heute. Die Regierung Theresa Mays hängt komplett am Tropf der DUP, die den Tories eine hauchdünne Mehrheit verschafft. Ohne die Nordiren blieben May nur Neuwahlen. Deshalb unternimmt die Regierung May in Nordirland gegen den Willen der DUP nichts.

AFP Theresa May

Wie kann es also weitergehen? Es dürfte schwer werden, einen Kompromiss für die Vorstellungen der verhandelnden Parteien zu finden:

Die DUP fordert eine Reform des Friedensvertrags, die verhindern soll, dass eine Regierung automatisch scheitert, wenn ein Partner die Regierungsbank verlässt. Alternativ wäre die DUP für eine Regierung durch London ohne irische Beteiligung zu haben;

die verhindern soll, dass eine Regierung automatisch scheitert, wenn ein Partner die Regierungsbank verlässt. Alternativ wäre die DUP für eine zu haben; Leo Varadkar, Regierungschef der Republik Irland, schwebt eher eine Verwaltung durch London vor, in der auch die irische Regierung "eine wichtige Rolle spielen" wolle;

vor, in der "eine wichtige Rolle spielen" wolle; Das würde Sinn Fein nicht reichen: Gerry Adams, die große Symbolfigur der einst IRA-nahen Vertretung der irischen Republikaner, drängt auf eine gemeinsame Verwaltung Nordirlands durch London und Dublin - und auf die Durchführung eines Wiedervereinigungs-Referendums binnen fünf Jahren;

- und auf die Durchführung eines Wiedervereinigungs-Referendums binnen fünf Jahren; All das will London nach Möglichkeit vermeiden: für die Briten ist die teilautonome Selbstverwaltung nach wie vor das beste Modell - denn dann müssen sie sich nicht mit den Ex-Bürgerkriegsgegnern herumschlagen.

Damit bewegt sich der Eiertanz der nordirischen Politik im altbekannten Muster "ein Schritt vor, zwei zurück": Auffallend wenig Fürsprecher hat derzeit die Wiedereinsetzung einer gemeinsamen Regierung von Unionisten und Republikanern. Dabei ist Nordirland mit der nun eigentlich fast 20 Jahre gut gefahren und hat sich zu einer leidlich friedlichen Region entwickelt.

Dass dies so bleibt, ist die größte Aufgabe und Herausforderung für die Nachfolge von James Brokenshire. In seinem Abschiedsbrief schrieb er: "Statt nach Gründen zu suchen, warum man die Regierung nicht wiederherstellen sollte, sollten die Parteien sich klarmachen, warum das jetzt wichtiger denn je ist. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, so schnell wie möglich wieder eine Regierung der Provinz im Amt zu sehen."

Brokenshires Posten wollte May auf keinen Fall neu besetzen, jetzt muss sie es. Es dürfte einer der schwersten Jobs sein, den sie derzeit zu vergeben hat.