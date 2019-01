Nordirland "Neue IRA" bekennt sich zu Anschlag in Londonderry

"Unser Kampf geht weiter": Die militante Gruppierung "Neue IRA" hat sich in einem Schreiben an die Zeitung "Derry Journal" zum Autobombenanschlag in der Stadt Londonderry in Nordirland bekannt.

Bei der Explosion der Bombe am 20. Januar im Zentrum der Stadt wurde niemand verletzt - wohl auch deshalb, weil 15 Minuten vor der Explosion eine Warnung bei den Behörden eingegangen war und umliegende Gebäude geräumt wurden.

In dem Bekennerschreiben "Neuen IRA" wird der Brexit als Motiv verneint. "Dieses ganze Gerede vom Brexit, harten Grenzen, weichen Grenzen hat keinen Einfluss auf unser Handeln, und die IRA wird nirgendwohin gehen", heißt es.

Im Zuge der Ermittlungen waren am vergangenen Wochenende fünf Männer festgenommen worden, vier von ihnen kamen aber später wieder auf freien Fuß.

Erinnerungen an den "Bloody Sunday"

Die "Neue IRA" hatte in den vergangenen Jahren immer wieder sporadisch Anschläge verübt. Die Nationalisten lehnen das 1998 geschlossene sogenannte Karfreitagsabkommen ab, das weitgehend einen Schlussstrich unter drei gewaltgeladene Jahrzehnte zog. Es sichert unter anderem eine Aufteilung der Macht zwischen Protestanten und Katholiken zu.

Der Anschlag Anfang des Jahres in Londonderry erinnerte an jene dunkle Zeit, während derer die IRAeinen Guerillakrieg gegen den britischen Staat und protestantische Paramilitärs führte. 3500 Menschen starben in dem Konflikt.

Die Stadt Derry, die von den Protestanten Londonderry genannt wird, war 1972 Schauplatz des "Bloody Sunday". Damals schossen britische Soldaten auf unbewaffnete Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration. 14 Menschen wurden getötet.

Die IRA, die jahrzehntelang gewaltsam für eine Loslösung Nordirlands von Großbritannien gekämpft hatte, schwor der Gewalt 2005 offiziell ab.