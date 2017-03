Wahl in Nordirland Protestanten verlieren Mehrheit im Parlament

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Das Ergebnis der Nordirlandwahl ist amtlich noch nicht bestätigt, aber nach den ersten Auszählungsdurchgängen extrem knapp: Die als IRA-nah geltende Sinn Fein (SF) verpasste es nur um rund 1200 Stimmen, zur stärksten Partei im Lande zu werden. In die Verhandlungen um die Bildung einer neuen Regierung geht sie ab Montag mit nur einem Mandat weniger als die protestantisch-unionistische DUP - und im Parlament darf Sinn Fein sogar auf Mehrheiten hoffen.

Denn der Einbruch der bisher übermächtigen DUP, die bei der Wahl 2016 noch zehn Mandate vor Sinn Fein lag, bedeutet auch, dass die pro-britischen Parteien in Nordirlands Parlament keine Mehrheit mehr stellen. Das ist die größte politische Veränderung seit dem Friedensvertrag von 1998. Eine "katholische" Mehrheit ist das seit fast 100 Jahren von radikalen Unionisten beschworene Worst-Case-Szenario.

DPA Arlene Foster

Formell hält die DUP den Status der stärksten Partei, Arlene Foster ist damit designierte Regierungschefin. Sie scheiterte jedoch als Direktkandidatin und schaffte es nur über kumulierte Stimmen ins Parlament Stormont - eine stundenlange Zitterpartie und peinliche Watsche für die umstrittene DUP-Chefin. Noch hat Foster nicht mitgeteilt, ob sie die Verhandlungen ab Montag führen wird. Sie dürfte für den massiven Verlust ihrer Partei verantwortlich gemacht werden.

Eigentliche Siegerin der Wahl ist Michelle O'Neill, die erst vor wenigen Wochen installierte Sinn-Fein-Chefin in Nordirland. Ihrer Partei ist es gelungen, ihre Wählerschaft stärker zu mobilisieren, SF gewann deutlich mehr Direktmandate als die protestantische Konkurrenz.

Drei Wochen für eine Einigung

Noch in der Nacht meldete sich Gesamt-Parteichef Gerry Adams zu Wort: Er deutet das pro-republikanische Votum in Nordirland als erneute "Abstimmung über den Brexit". Wie die Regierung in Irland fordern auch Sinn Fein und die moderatere SDLP, die irisch-irische Grenze nach Großbritanniens EU-Ausstieg in jeder Hinsicht offen zu halten.

Das wird Sinn Fein aber nicht nur im Parlament, sondern auch in der gemeinsamen Regierung mit der DUP durchsetzen müssen, denn die unbequeme Partnerschaft mit den unionistischen Hardlinern wird wohl fortgesetzt. Dass die Provinzregierung stets von einer gleichberechtigt agierenden Koalition von Parteien gebildet wird, die beide Teile der Bevölkerung repräsentieren, war eine der Auflagen des Friedensvertrages von 1998. So wird die alte Koalition auch die neue Regierung stellen - wenn es DUP und Sinn Fein sich einigen. Und das könnte nach den Verwerfungen der jüngsten Vergangenheit mühsam werden.

Mitte Januar war die gemeinsame Regierung wegen eines aberwitzigen Öko-Subventionsskandals zerbrochen, was die jetzige Neuwahl nach nur zehn Monaten erforderlich machte. Uneinigkeit herrscht zwischen den Parteien auch über den nahenden Brexit, über Fragen der Förderung der irischen Sprache sowie grundsätzliche Entscheidungen über sexuelle Selbstbestimmung und gleichgeschlechtliche Partnerschaften.

Drei Wochen haben die Parteien nun Zeit für eine Einigung. So lange führt der britische Nordirlandminister James Brokenshire kommissarisch die Regierungsgeschäfte. Schaffen sie es in dieser Frist nicht, könnte Brokenshire noch einmal Neuwahlen ansetzen.

Der Friedensvertrag von 1998 ermöglicht aber auch eine andere Option: "End of Devolution", das Ende der Selbstverwaltung. London könnte in diesem Fall die Regierung auf unbestimmte Zeit wieder direkt übernehmen. Das wäre für alle Parteien in Nordirland ein Alptraum, egal, wie zerstritten sie sein mögen: Die einen fürchten, ihre Interessen dann nicht mehr genügend durchsetzen zu können, die anderen, dass London das Machtvakuum ausnutzen könnte, in Irland einen "harten Brexit" durchzusetzen.

Rund 65 Prozent der Wähler fanden den Weg zur Urne, in manchen Wahlkreisen stieg die Beteiligung um über vierzehn Punkte auf mehr als 72 Prozent - für Nordirland, wo Teile der Radikalen auf Wahlabstinenz setzen, sind das enorme Werte. Auch im Vorfeld der aktuellen Abstimmung hatte es Boykott-Aufrufe gegeben. Jetzt zeigte sich: Gerade in den jeweiligen Hochburgen der zwei Bevölkerungsgruppen fiel die Wahlbeteiligung besonders hoch aus - und bei den Katholiken stärker als bei den Protestanten.

Nordirlandwahl: Die neue Assembly Partei Sitze Prozent DUP 28 28,08% Sinn Fein 27 27,93% SDLP 12 11,95% UUP 10 12,81% Alliance 8 9,06% Andere 5 10,17% Ungleichgewichte zwischen Prozent und Sitzen erklären sich aus Direktmandaten

Das Wahlergebnis zeigt auch: Der Versuch, das so spannungsreiche Patt der zwei jeweils dem radikalen Lager zugerechneten Regierungsparteien durch eine Kooperation der Moderaten aufzulösen, ist vorerst gescheitert. Mike Nesbitt, Parteiführer der moderaten Unionisten der UUP, hatte im Vorfeld gewagt, eine Unterstützung der SDLP anzuregen, seines einzig denkbaren Koalitionspartners auf republikanischer Seite. Seine Partei hatte hohe Zugewinne erwartet, aber nur wenige Prozente gewinnen können - Nesbitt trat noch in der Nacht zurück. Die SDLP fuhr sogar das schwächste Ergebnis ihrer Geschichte ein.

Zusammengefasst: Nach massiven Verlusten der protestantischen DUP und einem großen Gewinn für die republikanische Sinn Fein steht Nordirland vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die Machtverhältnisse im Parlament sind erstmals zugunsten der Katholiken gekippt.