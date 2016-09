Empfang in der nordkoreanischen Botschaft "Die haben Kanonen, wir nur Pistolen"

Vertraute Gesichter aus DDR-Zeiten standen an diesem Abend im kleinen, holzgetäfelten Festraum der nordkoreanischen Botschaft in der Berliner Glinkastraße um den üppig gedeckten Tisch mit scharfem Tintenfisch, Kimschi und Schweinebraten auf Kohlgemüse. Aber nicht ein einziger internationaler Diplomat war gekommen, um mit Botschafter Si Hong Ri auf den 68. Nationalfeiertag der "Demokratischen Volksrepublik Korea" anzustoßen. Selbst die Verbündeten aus der chinesischen Repräsentanz blieben der Einladung fern, aus Protest gegen den 5. Atomtest Nordkoreas an diesem Morgen.

"Unser Land ist stark und widerstandsfähig, dank unseres großen Führers", sagte Nordkoreas Spitzen-Diplomat in Berlin in seiner kurzen Ansprache. Er stand eingerahmt von leuchtenden Blumengestecken aus Gladiolen und Gerbera unter den Wand-Portraits des verblassten Diktator Kim Jung Il und dessen Sohn, Diktator Kim Yong Un und schien bester Stimmung.

Den Test eines Atomsprengkopfes in Punggye Ri, der stärksten Explosion bisher überhaupt in der Gebirgsregion in der Nord-Provinz Hamgyong, erwähnte er mit keinem Wort. Der im nordkoreanischen Fernsehen als "Erfolg" gefeierte Test versetzt das Land nun angeblich in die Lage, atomare Sprengköpfe auf Langstreckenraketen zu montieren.

Auch seine Einbestellung an diesem Morgen ins Auswärtige Amt ist Si Hong Ri keine Silbe wert. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte den Test als provokativen Versuch verurteilt, die "Destabilisierung Nordostasien" voranzutreiben, und forderte Pjöngjang in selten strengem Ton auf, den verschiedenen Uno-Resolutionen zu folgen.

"So ein Termin im Außenministerium ist für uns Normalität," sagte Si Hong Ri auf Anfrage ungerührt, "man trifft sich, tauscht seine Positionen aus, macht die Unzufriedenheit mit dem anderen deutlich." Routine. Kein Grund, verstimmt zu sein.

Im Gegenteil: "Für uns ist das ein besonders guter Tag," sagte Kulturattaché Chol Ung Kim: "Wir kommen unserem Ziel näher, unantastbar zu sein. Wir müssen uns gegen die Lügen und die Unterdrückung der Amerikaner wehren, die haben Kanonen, wir nur Pistolen!"

SPIEGEL ONLINE Gedeckter Tisch in Nordkoreas Botschaft in Berlin

Nur ein kleiner Pin zeigt Regimetreue

Der nette Herr Kim spricht so gut Deutsch, dass er wie ein Musterbeispiel deutscher Integration wirkt. Keine Spur von der sonst angstvoll-verkrampften Zurückhaltung nordkoreanischer Funktionsträger. Nur am kleinen roten Emaille-Button mit dem Konterfei des "großen Führer", Kim Yong Un, an Kims sandfarbenem Jackett lässt sich erkennen, dass auch ein treuer Gefolgsmann des Regimes ist.

Es heißt, Gastgeber So Hong Ri, habe auch persönlich ein ziemlich dickes Fell. Als er vor Jahren, kurz nach seinem Amtsantritt, in Berlin an der Havel von der Polizei beim Schwarzfischen erwischt wurde, setzte er die "Straftat lächelnd" fort, hieß es im Polizeibericht. Kims Spitzen-Diplomat verwies lediglich auf seine Immunität.

Fünf Jahre ist So Hong Ri inzwischen hier. Er pflegt die alten Kontakte.

Die nordkoreanisch-ostdeutsche Freundschaft war für beide Länder jahrzehntelang bedeutsam. Heute sind die Zeiten schlechter. Jetzt vermietet die Botschaft das ehemalige Hauptgebäude der diplomatischen Vertretung als internationales Hostel. Dank der zentralen Lage im Botschaftsviertel ist das ein einträgliches Geschäft.

Botschafter Si Hong Ri hält in Berlin jedoch auch treu an den westlichen Funktionären des Korea-Dialogs fest, wie dem heutigen Vizepräsidenten der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft Uwe Schmelter. Dem war einst die kleine Sensation gelungen, im streng abgeschotteten Pjöngjang einen Lesesaal des Goethe-Instituts einzurichten. Als aber überhaupt nur wenige Top-Kader Zugang zu den Büchern erhielten, wurde die Bibliothek 2009 nach zwei Jahren wieder geschlossen.

Am erstaunlichsten am Nationalfeiertag in der Glinkastraße war vielleicht die unkomplizierte Freundlichkeit an diesem politisch äußerst belasteten Tag. Die ganze Welt hatte sich mit Protestnoten gegen das kleine Land gestellt. "Das sind wir gewohnt," sagt Herr Kim und lächelt.