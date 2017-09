Nordkoreas Atomwaffentest  Merkel und Trump sprechen von "inakzeptabler Eskalation"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Montagabend mit US-Präsident Donald Trump über den neuen Atomwaffentest des Regimes in Pjöngjang beraten. Beide seien sich einig gewesen, "dass der Test einer Wasserstoffbombe eine neue und inakzeptable Eskalation bedeutet", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Beide hätten zudem die Auffassung vertreten, dass die internationale Gemeinschaft "den Druck auf das Regime in Nordkorea weiter erhöhen" und der UN-Sicherheitsrat "rasch weitere und verschärfte Sanktionen beschließen" müsse.

Merkel bestätigte demnach, dass sich Deutschland in der Europäischen Union für zusätzliche, harte Sanktionen gegen Nordkorea einsetzen werde. Ziel bleibe es, "Nordkorea von seinem völkerrechtswidrigen Verhalten abzubringen und eine friedliche Lösung des Konflikts zu erreichen". Zuvor hatte Merkel bereits mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In telefoniert.

Das Regime hatte am Sonntag seinen sechsten und bisher stärksten Atomwaffentest durchgeführt. Das Weiße Haus teilte dazu mit, Trump wolle zur Verteidigung der USA und ihrer Verbündeten "die volle Bandbreite der diplomatischen, konventionellen und nuklearen Möglichkeiten" einsetzen. Auf die Frage eines Reporters, ob er einen Militärangriff auf Nordkorea plane, entgegnete Trump am Sonntag: "Wir werden sehen."

Der UN-Sicherheitsrat beriet am Montag in New York über mögliche neue Strafmaßnahmen gegen Nordkorea. China mahnte zu wohlüberlegten Schritten: "Wir werden keinen Krieg und Chaos in Nordkorea zulassen", sagte der chinesische Uno-Botschafter. Die Abstimmung über einen neuen Resolutionsentwurf der USA ist für den kommenden Montag geplant.

Ihre Geduld sei begrenzt, sagte Nikki Haley, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Aus ihrer Sicht setzt Nordkorea weiter auf Provokation. Nur mit den "schärfsten Sanktionen" könne es gelingen, "dieses Problem auf diplomatischem Weg zu lösen", sagte Haley. Dass die bisherigen Strafmaßnahmen bisher keinen Erfolg gebracht haben, lässt für Haley einen Schluss zu: Nordkoreas Diktator "bettelt um Krieg". Welche Möglichkeiten die Weltgemeinschaft jetzt noch hat und welche Rolle China spielt, lesen Sie hier im Überblick.