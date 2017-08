Streit über Atomwaffentests Nordkoreas Feinde, Nordkoreas Freunde

Es ist der wohl gefährlichste Konflikt derzeit: Die USA und Nordkorea überbieten sich in diesen Tagen mit verbaler Kraftmeierei, Drohungen hier, wütende Entgegnungen dort. Neu sind Provokationen aus Pjöngjang natürlich nicht. Dass jedoch aus Washington ähnlich scharfe Formulierungen kommen, kann man tatsächlich als neue Eskalation in diesem Dauerkonflikt bezeichnen.

Wirklich beunruhigend wird die Gemengelage, wenn man die Meldungen vom Dienstag mit einbezieht. Sowohl japanische wie auch US-Militäranalysten kommen zum selben Schluss: Nordkorea habe bedeutsame Fortschritte in seinem Atomprogramm gemacht und sei "möglicherweise" in der Lage, kleinere Atomsprengköpfe zu entwickeln, die auf eine Rakete passten. Prompt setzte es aus Pjöngjang auch gleich eine konkrete Drohung: "alles umhüllendes Feuer" drohe dem US-Stützpunkt auf der Pazifikinsel Guam.

Doch wie positionieren sich die wichtigsten Mächte in diesem Konflikt gegenüber Nordkorea? Wie sind ihre Verbindungen nach Pjöngjang? Wer könnte vermitteln? Ein Überblick.

USA - Nordkoreas Erzfeind

Wenn Donald Trump von "Feuer, Wut und Macht" spricht, dann provoziert er natürlich eine weitere Eskalation des Konflikts mit Nordkorea. Klar ist aber auch: Unter dem neuen US-Präsidenten hat sich das Verhältnis mit dem kommunistischen Land ohnehin verschärft. Eine klare Linie war bislang jedoch nicht zu erkennen. Während US-Außenminister Rex Tillerson sich um klassische, sensiblere Nordkorea-Politik bemühte, polterte Trump in der Vergangenheit immer wieder unbedacht gegen Pjöngjang und drohte mit einem Alleingang in Nordkorea. Gleichzeitig setzte er darauf, dass China diplomatischen Druck auf das Nachbarland ausübt. Ein Ergebnis: die jüngsten harten Uno-Sanktionen gegen das Land.

Seit jeher sehen die Amerikaner in Nordkorea eine Bedrohung, sie stehen deshalb an der Seite Südkoreas. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Prinzip der "strategischen Geduld" gegen Pjöngjang verfolgt. Er verurteilte die Raketentests, verhängte neue Sanktionen, nur noch gelegentlich lieferten die Amerikaner in seiner Amtszeit Nahrungsmittel wie Getreide nach Nordkorea. Obama ignorierte Nordkorea einfach weitgehend.

Trump macht das Gegenteil. Auch erfahrene Beobachter befürchten nun, dass die ständigen verbalen Provokationen irgendwann tatsächlich in einem nuklearen Zwischenfall eskalieren könnten. Und sei es auch nur durch ein Missverständnis.

China - der letzte Partner

China ist Nordkoreas einziger offizieller Verbündeter - was das komplizierte Verhältnis der beiden sozialistischen Bruderstaaten aber nur dürftig beschreibt. Fast der gesamte Handel Nordkoreas läuft über den großen Nachbarn China. Auch diplomatisch sind die beiden Staaten eng verbunden.

Die Führung in Peking sieht Pjöngjangs Nuklearprogramm kritisch, noch mehr aber fürchtet sie einen Zusammenbruch des Kim-Regimes - und damit eine Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel unter der Führung des US-Verbündeten Südkorea. Während viele Chinesen Nordkorea für einen undankbaren und unberechenbaren Nachbarn halten, betrachtet die Regierung das Land als Bollwerk gegen ihren Rivalen USA. Dieses Kalkül bestimmt auch die Nordkorea-Politik: China mag Pjöngjang kritisieren und - wie Anfang der Woche - auch einzelne Sanktionen mittragen. Doch es wird nichts tun, was das Regime der Kims ernsthaft gefährden würde. Das wiederum sorgt unter anderem in den USA für Ungeduld.

Die deutsche Bundesregierung drängt China zu einer aktiveren Vermittlerrolle - die US-Regierung geht laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters weiter. Trump erwägt nach Angaben aus seiner Regierung im Handelsstreit mit der Regierung in Peking die Vorbereitung von Strafmaßnahmen.

Russland - an einer Eskalation nicht interessiert

Moskau will vor allem eines erreichen: Stabilität. Eine Atommacht Nordkorea in direkter Nachbarschaft zu seinen östlichen Regionen kommt für den Kreml nicht in Frage.

Seit Jahrzehnten pflegt das Land Beziehungen zu Pjöngjang, unter Wladimir Putin wurden sie intensiviert. Der Präsident setzt auf eine Deeskalation der Lage. Eine Zuspitzung, wie sie US-Präsident Trump betreibt, liegt nicht in seinem Interesse.

Zwar verurteilt Moskau regelmäßig die zunehmenden Raketenabschüsse Nordkoreas, gleichzeitig aber appelliert es immer wieder an die Vernunft aller Beteiligten. Vor allem stimmt sich der Kreml mit China ab. Anders als die Volksrepublik, die im Nordkorea-Konflikt im Fokus des Interesses steht, kann Moskau seinen Einfluss im Hintergrund geltend machen.

Russland setze auf langfristige Verhandlungen und Veränderungen in Nordkorea, sagt Alexej Maslow von der Higher School of Economics in Moskau. Eine entscheidende Rolle spiele dabei die wirtschaftliche Kooperation.

Zum einen hat Russland 2012 Nordkorea 90 Prozent seiner Schulden erlassen - mehr als zehn Milliarden US-Dollar. Zum anderen ist Moskau inzwischen einer der wichtigsten Handelspartner: Russland liefert Öl und Kohle nach Nordkorea, das seinerseits Meeresfrüchte und Fisch exportiert und Zehntausende Gastarbeiter entsendet, die auf russischen Baustellen und in der Holzindustrie schuften. Uno und Menschenrechtler haben die harten Arbeitsbedingungen wiederholt kritisiert. Die Arbeiter werden überwacht, müssen einen Teil ihres Lohnes an das Regime abführen, eine wichtige Einnahmequelle Nordkoreas.

Kim Jong Un braucht Russland also.

Japan - der schwierige Nachbar

Japan unterhält keine diplomatischen Beziehungen mit Nordkorea. Das bilaterale Verhältnis ist historisch belastet, seit Japan die koreanische Halbinsel von 1910 bis 1945 als Kolonie beherrschte. In Japan leben Zehntausende Menschen koreanischer Abstammung, deren Vorfahren teilweise als Zwangsarbeiter ins Land kamen. Ihre finanziellen und materiellen Zuwendungen für in Nordkorea lebende Verwandte galten lange als wichtige Einnahmequelle für das Regime in Pjöngjang. Tokio und Pjöngjang streiten überdies über das Schicksal von Japanern, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren nach Nordkorea entführt wurden. Fünf der Opfer kamen 2002 frei.

Die nordkoreanischen Raketentests - Teile der Flugkörper stürzten vor der japanischen Küste ins Meer - werden von der Regierung in Tokio innenpolitisch genutzt. Mit Notfallübungen und mit aufwendigen Anzeigenkampagnen versucht sie, die mehrheitlich pazifistisch gesonnenen Landsleute für die militärische Bedrohung aus Nordkorea zu sensibilisieren. Denn Premier Shinzo Abe ist ohnehin dabei, Japan aufzurüsten - vor allem auch gegen den Rivalen China. F-35-Kampfjets sind schon bestellt, zudem steht ein verbessertes Luftabwehrsystem auf der Einkaufsliste. Aus offensichtlichen Gründen. Zudem steht Abe innenpolitisch unter Druck, seine Partei leistet sich immer wieder Skandale.

Da kann er das Getöse um Nordkorea gut brauchen.

Südkorea - der bedrohte Schwesterstaat

Zwischen Nord- und Südkorea herrscht weiter Eiszeit. Ein Angebot des neugewählten südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In für Gespräche zwischen Vertretern beider Landesteile wurde von Pjöngjang abgelehnt.

Moon wollte die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel entschärfen, insbesondere durch ein baldiges Treffen von Familien, die durch den Koreakrieg (1950 bis 1953) auseinandergerissen wurden. Doch Nordkoreas Diktator Kim Jong Un weist Moon und dessen Versöhnungspolitik zurück. Kim scheint derzeit ausschließlich an der direkten Konfrontation mit den USA interessiert.

Allerdings wäre Südkorea im Fall einer tatsächlichen militärischen Eskalation natürlich unmittelbar betroffen. Nur 50 Kilometer südlich der Grenze leben rund 25 Millionen Menschen im Großraum Seoul, die Metropole ist zudem wegen ihrer Lage nur schwer zu evakuieren. Auch ohne Atomwaffen wären die Menschen in Gefahr. Nordkorea hat bis zu 15.000 Artilleriegeschütze an der Demarkationslinie an den Berghängen stationiert. Das amerikanische Nautilus-Institut schätzt, dass davon immerhin 700 Kanonen und Raketenwerfer die südkoreanische Hauptstadt unter Beschuss nehmen könnten.

Rund 30.000 US-Soldaten sind im Land stationiert, sie bilden die United States Forces Korea. Seit dem Koreakrieg gibt es diese ständige, massive US-Präsenz im Land - die ein klares Signal nach Norden senden soll.

Doch auch die südkoreanischen Streitkräfte selber rüsten nach. Vor allem bei der Luftüberwachung bessert die Regierung in Seoul ständig auf. Und militärische Hardliner im Land fordern noch mehr: Immer wieder gibt es Rufe nach einer nuklearen Bewaffnung des Südens, um die Bedrohung durch den Nachbarn zu kontern.

Hier stellt sich Moon jedoch quer.

