BND-Warnung Nordkoreas Atomraketen können Deutschland erreichen

Der BND soll in einer geheimen Sitzung mit Bundestagsabgeordneten gewarnt haben, nordkoreanische Atomraketen könnten mittlerweile mit Sicherheit Europa und Deutschland erreichen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf Teilnehmerkreise. Demnach hat BND-Vize Ole Diehl eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten über den Sachverhalt in einer geheimen Sitzung informiert.

Nordkorea ist laut dem Zeitungsbericht auch in der Lage, seine Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen auszustatten. Der BND habe aber auch darauf hingewiesen, dass die Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea ein Zeichen der Entspannung seien.

Süd- und Nordkorea hatten bei ihrem ersten Treffen nach zwei Jahren Anfang Januar die Aufnahme von Militärgesprächen vereinbart. In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten die Nachbarländer, sie wollten die aktuellen militärischen Spannungen entschärfen.

Zudem ist ein Gipfel zwischen den USA und Nordkorea geplant. Diktator Kim Jong Un hatte US-Präsident Donald Trump überraschend zu einem Treffen eingeladen. Ort und Zeit stehen allerdings noch nicht fest. Schweden hatte sich als Vermittler angeboten. Das Land unterhält seit den Siebzigerjahren eine Botschaft in Pjöngjang und vertritt vor Ort auch die Interessen der USA. Gerüchten zufolge könnte das Treffen zwischen Trump und Kim in Schweden stattfinden.

Die Feststellung, Nordkorea könne mit seinen Interkontinentalraketen auch Ziele in Europa treffen, ist nicht neu. Die Nato hatte nach Nordkoreas Raketentests bereits im Dezember davor gewarnt. Damals hatte Nordkorea nach eigenen Angaben erfolgreich eine Hwasong-15-Rakete getestet. Allerdings ist weiter fraglich, ob die Sprengköpfe auf Nordkoreas Raketen auch den Wiedereinstieg in die Erdatmosphäre heil überstehen, was als besonders kritisch gilt. Wie gefährlich die Raketen Nordkoreas sind, erfahren Sie hier.

Die Nato hielt damals ein militärisches Eingreifen nicht für notwendig. Die Nato habe es über Jahrzehnte hinweg geschafft, mit Abschreckung militärische Konflikte zu verhindern, hieß es.