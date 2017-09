US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un haben den Atomkonflikt mit weiteren Beleidigungen und Drohungen noch einmal angeheizt. Als Reaktion auf Trumps kriegerische Töne kündigte der nordkoreanische Außenminister an, der nächste Atomtest Nordkoreas könne die "stärkste Explosion einer Wasserstoffbombe" im Pazifischen Ozean bringen.

Trump legte am Freitag nach: "Kim Jong Un, der offensichtlich ein Verrückter ist und dem es nichts ausmacht, seine eigenen Leute verhungern zu lassen, wird geprüft wie niemals zuvor!", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Präsident spielte damit offensichtlich auf die neuen Sanktionen gegen Nordkorea an, die er am Vortag verhängt hatte.

Kanzlerin Angela Merkel bot am Freitag erneut an, in dem Konflikt zu vermitteln. "Wir alle sind beunruhigt, wenn wir sehen, was für Atomtests in Nordkorea durchgeführt werden", sagte sie bei einem Wahlkampfauftritt. "Aber auch hier, gerade mit Blick auf Nordkorea, sage ich ganz eindeutig: Hier gibt es nur eine diplomatische Lösung, alles andere führt ins Unglück. Deshalb ist Deutschland und auch Europa bereit, hier mitzuhelfen, diesen Konflikt zu lösen."

Ihr Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von einer "Eskalation der Rhetorik". "Die Staatengemeinschaft habe sich aus guten Gründen schon in den Sechzigerjahren geeinigt, keine atmosphärischen Nuklearwaffentestes mehr durchzuführen." Wenn diese Einigkeit nun durchbrochen würde, wäre das "eine neuerliche und ungeheuerliche Steigerung des schon jetzt verantwortungslosen Vorgehens Nordkoreas".

Doch was würde passieren, wenn Nordkorea seine jüngste Drohung umsetzte - die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wäre der Test eine neue Eskalationsstufe im Nordkorea-Konflikt?

Ja. Bisher hat Nordkorea sechs Atomtests unternommen - auf eigenem Territorium. Zwei Mal sollen dabei nach nordkoreanischen Angaben Wasserstoffbomben getestet worden sein. Der Uno-Sicherheitsrat hat jeweils mit der Verschärfung von Sanktionen gegen Pjöngjang reagiert. Die Verlegung eines Tests in den Pazifik wäre ein deutliches Warnsignal an die USA. Wo solch ein Test erfolgen soll, wie er technisch durchführbar wäre und ob über dem Pazifik oder unter Wasser, ist allerdings unklar.

DPA Kim Jong Un inspiziert laut Nordkorea eine Wasserstoffbombe

Was genau ist denn eine Wasserstoffbombe?

Die erste Wasserstoffbombe, auch H-Bombe genannt, wurde in den USA entwickelt und 1952 im Pazifik gezündet. Ihre Sprengkraft geht weit über die von Atombomben hinaus. Während diese ihre Zerstörungskraft aus der Spaltung von Uran- oder Plutoniumkernen beziehen, beruht das Prinzip der Wasserstoffbombe auf der Verschmelzung von Kernen des Elements Wasserstoff zu Helium - vergleichbar mit den physikalischen Prozessen auf der Sonne. Weil zur Zündung einer H-Bombe extrem hohe Temperaturen nötig sind, kommt eine Atombombe zum Einsatz. Allerdings ist fraglich, ob Nordkorea überhaupt über diese Massenvernichtungswaffe verfügt.

Was hätte das für Auswirkungen?

Neben den geopolitischen Konsequenzen wären von einem Test über dem Pazifik auch Mensch und Natur betroffen. Radioaktivität kann zu Zellmutationen und damit zu Krebs führen. Im Meer werden Fische und andere Lebewesen kontaminiert. Radioaktivität könnte so in die Nahrungskette gelangen.

Wie würden die USA und andere reagieren?

Das ist unklar. Washington hat Nordkorea mit einem Militärschlag gedroht, sollte es die USA oder einen Verbündeten angreifen. Eine mögliche Reaktion hängt davon ab, ob die Regierung von Präsident Donald Trump die Zündung als Provokation oder als Angriff werten würde. Auch für China wäre es die bisher gefährlichste Provokation Nordkoreas. Peking müsste reagieren und könnte die Sanktionen entscheidend verstärken. Südkorea hat sich bislang noch nicht zu möglichen Folgen geäußert.