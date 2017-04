Nordkorea-Frage Trump umwirbt China

Donald Trump hat China zwar dafür gelobt, Schiffe mit Kohlelieferungen aus Nordkorea zurückgeschickt zu haben. Dies sei ein "großer Schritt". Der US-Präsident betonte aber erneut, das Problem notfalls im Alleingang lösen zu wollen. Wenn China nicht helfe, "werden wir es alleine machen".

China hatte den Verzicht auf den Import nordkoreanischer Kohle bereits angekündigt, einer wichtigen Einnahmequelle für Nordkorea. Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte zuvor angesichts der wachsenden Spannungen zu einer friedlichen Lösung im Streit über das nordkoreanische Atomprogramm gemahnt.

Xi unterstrich in einem Telefonat mit Trump, dass China an dem Ziel einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel festhalte, um Frieden und Stabilität zu wahren. Zugleich rufe China aber zu "friedlichen Mitteln" auf, um das kommunistische Regime Nordkoreas davon abzuhalten, sich Atomwaffen zu beschaffen, zitierten ihn chinesische Staatsmedien.

Das Weiße Haus sprach nach dem Telefonat zwischen Trump und Xi von "sehr produktiven Gesprächen". Beide Staatschefs hatten sich in vergangenen Woche auf Trumps Anwesen in Florida getroffen.

Gespräche mit Trump sorgten für Chinas Enthaltung bei Syrien-Resolution

Wie in anderen Fragen hat Trump auch bei seiner China-Politik eine Kehrtwende vollzogen. Er wolle China keine Währungsmanipulation mehr vorwerfen. "Sie sind keine Währungsmanipulatoren", sagte Trump in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des "Wall Street Journal". China habe seine Währung seit Monaten nicht manipuliert. Außerdem wolle er Gespräche mit Peking zur Beilegung des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm nicht gefährden.

Zuvor hatte Trump China wiederholt vorgeworfen, seine Währung zu manipulieren, um so die eigene Wirtschaft auf unfaire Weise im internationalen Wettbewerb zu stützen. Er hatte deshalb im Wahlkampf angekündigt, die Volksrepublik noch am ersten Tag seiner Präsidentschaft als "Wechselkursfälscher" zu brandmarken. Nun will Trump die Handels- und Währungspolitik mit der Nordkorea-Frage verknüpfen.

Offenbar gibt es tatsächlich eine Annäherung von den USA und China. Laut einem Mitarbeiter aus Trumps Stab, hätten die Gespräche der beiden Staatschefs dafür gesorgt, dass sich China bei einer Abstimmung über eine Syrien-Resolution im Uno-Sicherheitsrat enthalten habe. In der Vergangenheit hatten die Chinesen häufig so abgestimmt wie ihre russischen Verbündeten. Der Mitarbeiter äußerte sich jedoch nicht zu der Frage, ob Trump Xi gebeten hatte, sich bei der Abstimmung zu enthalten.