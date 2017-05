Nordkorea-Konflikt Trump würde sich mit Kim Jong Un treffen

US-Präsident Donald Trump würde sich nach eigenen Worten geehrt fühlen, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu treffen. "Wenn es angebracht wäre, mich mit ihm zu treffen, würde ich das absolut tun, ich würde mich geehrt fühlen, es zu tun", sagte Trump am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Wenn es unter den richtigen Umständen passieren würde. Aber ich würde es tun", fügte er hinzu.

Trump bekräftigte damit Aussagen aus dem Wahlkampf des vergangenen Jahres. Seinerzeit hatte er erklärt, dass er Kim Jong Un nicht zu einem Staatsdinner empfangen würde. Stattdessen würde er ihm Hamburger servieren lassen.

Der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm hatte sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Trump warnte in der vergangenen Woche vor einer "großen, großen Katastrophe". Das isolierte kommunistische Regime unternahm am Samstag einen neuen Raketenstart, der jedoch fehlschlug.

Trotz mehrerer Uno-Verbotsresolutionen treibt die nordkoreanische Führung das Atomprogramm des Landes voran und entwickelt Raketen, die neben Südkorea und Japan auch die US-Küste erreichen könnten.

Am Montag drohte die Regierung in Pjöngjang damit, jederzeit neue Atomtests vorzunehmen. Das Kernwaffenarsenal werde "bis zum Äußersten" ausgebaut, hieß es in einer Erklärung, die über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde. In der Meldung hieß es, die "Maßnahmen zur Stärkung der Atomstreitmacht" würden schrittweise vorgenommen. Der Ort und Zeitpunkt dafür würden von der obersten Führung des Landes bestimmt.

Die Aufrüstung in der Region setzte sich am Wochenende fort: Der US-Flugzeugträgerverband "Carl Vinson" erreichte die Gewässer um die koreanische Halbinsel, während Japan Medienberichten zufolge sein größtes Kriegsschiff entsandte.

Trump hatte auf die Frage, wie er auf die jüngsten Tests reagieren wolle, gesagt: "Sie werden es bald erfahren." Einzelheiten nannte er nicht. Der US-Präsident hat einen Angriff auf den Norden nicht ausgeschlossen. Der Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, nannte am Sonntag im US-Fernsehen die Entwicklung in Nordkorea die gegenwärtig größte Bedrohung für die USA und die Region.

US-Regierungsvertretern zufolge suchte Trump unterdessen weitere Verbündete in der Region. Am Sonntag habe er mit den Regierungschefs von Thailand und Singapur telefoniert, hieß es. Es sei um Wege gegangen, den wirtschaftlichen und diplomatischen Druck auf Nordkorea zu erhöhen.

Trump hatte zuvor auch mit dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte über das Thema gesprochen, der von Menschenrechtsgruppen wegen seines Vorgehens gegen den Drogenhandel in der Kritik steht. Priebus erklärte dazu, gegen Nordkorea müssten alle zusammenstehen. "Ob sie gute Leute sind, schlechte Leute, oder Leute, von denen wir uns wünschten, dass sie sich in ihrem eigenen Land besser verhalten, ist egal".