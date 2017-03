Militärübung mit Südkorea Nordkorea droht USA mit "erbarmungslosem" Angriff

Zwei Monate dauert das gemeinsame Frühjahrsmanöver der USA und Südkorea: Nordkorea wertet die Übung vor allem als Kriegsvorbereitung - und warnt die amerikanische Regierung um Donald Trump: Sollte der Marineverband die nordkoreanische Souveränität verletzen, drohe ein "erbarmungsloser" Angriff.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, die Ankunft der US-Schiffe sei Teil eines "rücksichtslosen Vorhabens", Nordkorea anzugreifen. Sollten die US-Schiffe die Souveränität und Würde Nordkoreas auch nur im Geringsten verletzen, werde die nordkoreanische Armee "höchstpräzise Angriffe vom Boden, aus der Luft, von der See und unter Wasser starten". Derzeit ist der vom US-Flugzeugträger USS Carl Vinson geführte Verband in der Region unterwegs, um an Übungen mit dem Verbündeten Südkorea teilzunehmen.

Als Reaktion hatte Nordkorea bereits in der vergangenen Woche vier Raketen vor der Küste Japans ins Meer geschossen. Japans Regierungschef Shinzo Abe sprach von einer "neuen Stufe der Bedrohung".

Ein Sprecher der US-Marine sagte, die USS Carl Vinson sei ordnungsgemäß und wie geplant auf Kurs in dem Manövergebiet. Die gemeinsame Militärübung hat am 1. März begonnen. Am Freitag wird US-Außenminister Rex Tillerson zu seinem ersten Besuch in Südkorea erwartet.