Interview mit Tänzerin Waren Sie in Nordkorea glücklicher, Frau Choi?

Immer lächeln, dazu den Oberkörper und die Beine grazil und synchron zu den anderen Frauen bewegen: So zeigten sich die Frauen des Samjiyon Orchesters am vergangenen Sonntag auf einer Bühne in Seoul. Hinter ihnen waren Dutzende Musiker aufgereiht, dazu ein Dirigent im weißen Smoking.

Das Ensemble aus Nordkorea war von Kim Jong Un anlässlich der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang entsandt worden. Genauso wie die "Armee der Schönheiten" und ein Taekwondo-Demonstrationsteam sollen sie den Fokus der Weltöffentlichkeit auf die nordkoreanische Kultur lenken.

Im Publikum stand auch Choi Shin A.

Die 48-jährige Tänzerin gehörte früher selbst zu den Künstlern des Regimes, die sie nun vor sich im Scheinwerferlicht in Südkorea sah. Über China war Choi vor sechs Jahren nach Südkorea geflohen, hier lebt sie nun nahe der Hauptstadt. Die grazilen Bewegungen einer Tänzerin hat sie immer noch, wenn sie beim Sprechen gestikuliert. Rutscht ihr versehentlich ein nordkoreanisches Wort heraus, lacht sie verlegen und schlägt sich mit der Hand vor die Stirn. Richtig angekommen ist sie immer noch nicht in Südkorea.

SPIEGEL ONLINE: Frau Choi, wie war es, das Orchester der nordkoreanischen Regierung in Seoul auf der Bühne zu sehen?

Choi: Ich habe mich sehr gefreut, die Menschen aus meiner Heimat hier zu sehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder Nordkoreaner treffe. Einige der Künstlerinnen kannte ich noch von früher, sie waren wie Schwestern für mich.

SPIEGEL ONLINE: Das klingt sehr emotional.

Choi: Am Anfang war es das gar nicht. Aber dann haben sie ein Video im Hintergrund gezeigt, auf dem weiße Wolken zu sehen waren. Da habe ich mir vorgestellt, ich könnte auf eine der Wolken steigen und wieder nach Hause fliegen. Da musste ich anfangen zu weinen. Allein bei dem Gedanken daran kommen mir schon wieder die Tränen.

SPIEGEL ONLINE: Was vermissen Sie?

Choi: Ich habe noch Familie in Nordkorea, meine 13-jährige Tochter ist dort, meine Eltern und meine Geschwister. Meine Mutter ist jetzt 83 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass ich sie jemals wiedersehen werde. Ich habe sie vor fünf Jahren anrufen können. Da hat sie mir gesagt, ich soll mein neues Leben genießen und nicht an sie denken. Wie es meiner Familie heute geht, weiß ich nicht.

SPIEGEL ONLINE: Wie muss man sich das Leben in einer solchen Tanzgruppe vorstellen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.