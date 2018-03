Bewegung im Nordkorea-Konflikt Einmal alle hinter Trump

Wer erinnert sich heute noch an das erste Gipfeltreffen im Jahr 1985 zwischen US-Präsident Ronald Reagan, damals 74 Jahre alt, und dem 20 Jahre jüngeren Herrscher über die Sowjetunion, Michail Gorbatschow? Zugegeben, der Altersunterschied zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un beträgt heute 37 Jahre, das macht ein Verständnis zwischen beiden noch unwahrscheinlicher. Aber unwahrscheinlich war auch damals schon jedes Einverständnis zwischen Reagan und Gorbatschow, und zwar vor allem für eine deutsche Öffentlichkeit, die in Reagan einen unseriösen Cowboy und in Gorbatschow einen zynischen KP-Bürokraten sah. Oh, wie täuschten wir uns damals!

Daran lohnt zu erinnern, wenn jetzt vor den geringen Chancen eines Gipfeltreffens zwischen Trump und Kim warnen. Sind nicht beide unzurechnungsfähig? Haben wir uns die beiden nicht gerade beim Zündeln an der Atombombe vorgestellt? Und jetzt sollen sie Frieden bringen? Lächerlich.

Es geht um zu viel

Doch durch Ostasien geht ein nicht zu unterschätzendes Aufatmen. Die beiden führenden demokratischen Regierungschefs der Region, Japans Shinzo Abe und Südkoreas Moon Jae In, haben beide vorbehaltlos positiv auf die Nachricht vom Gipfel zwischen Trump und Kim reagiert - obwohl sie beide außen vor stehen und wenig Lorbeeren für sie abfallen können. Aber es geht schlicht um zu viel. Die Gefahr eines Atomkriegs schien im vergangenen Jahr im Koreakonflikt greifbar, ähnlich wie das in den Achtzigerjahren im Zuge der Nachrüstung mit Mittelstreckenraketen in Deutschland und Europa der Fall war. Umso sensibler sollten wir Deutschen und Europäer heute gegenüber den neuen Abrüstungshoffnungen in Ostasien sein.

Trump, den hierzulande offenbar wenige mögen, bedarf nun aller nur denkbaren Unterstützung auch von unserer Seite, wenn er auf Kim trifft. Das muss nicht nebensächlich sein. Trump sollte eine Welt hinter sich wissen, die ihm dankbar ist, wenn er Kim zur Räson bringt. Die ihm auch Zugeständnisse, etwa wirtschaftlicher Art, zubilligt. Die ihm jetzt schon das Risiko dankt, sich mit einem wie Kim vor der Weltöffentlichkeit zu outen. Und es nicht nutzen will, ihn weiter auszubuhen.

Doch genau so läuft es gerade. Als könnte einer, der Handelskriege anzettelt, die Atomkriegsgefahr nicht beseitigen helfen.

Auch Reagan schien unbelehrbar

Trump verlangt den Europäern gerade sehr viel ab. Dass seine Strafzölle für Stahl und Aluminium Europa mehr treffen als Ostasien, ist eigentlich ein Unding - nachdem China und Südkorea jahrelang zu den Hauptsündern beim Stahl-Dumping zählten. Wie schon sein Vorgänger Barack Obama wendet sich Trump Asien zu - und von Europa ab. Das kann man beklagen, man soll auch dagegen angehen - aber es ist kein Grund, Trump nicht proaktiv und mit allen nur denkbaren Mitteln in seinem Korea-Engagement zu unterstützen. Deutschland ist da aufgrund seiner eigenen Teilungsgeschichte besonders gefragt. Nicht umsonst beschwört der südkoreanische Präsident Moon ständig das Vorbild der deutschen Entspannungspolitik.

Das ist Trump nicht leicht näherzubringen. Jeder Versuch aber ist es wert. Auch Reagan schien damals unbelehrbar. Er wollte "das Reich des Bösen", als das er die Sowjetunion bezeichnete, zu Tode rüsten. Doch schon 1987, zwei Jahre nach dem ersten Treffen, unterschrieb er mit Gorbatschow den ersten, weitreichenden Abrüstungsvertrag, der das Ende des Kalten Krieges einläutete.

Kein Streit mit Trump ist heute so wichtig, keine seiner Taten wirft einen solchen Schatten, dass man dem US-Präsidenten schon heute ein ehrliches Ansinnen auf die Schaffung eines atomwaffenfreien Koreas absprechen kann. Im Gegenteil: Die westliche Wertegemeinschaft muss gerade ihm, der die westlichen Werte nicht selten zu verraten scheint, diesen vielleicht möglichen Erfolg gönnen.

Was ist schon die Gefahr eines Handelskrieges gegen die eines Atomkrieges?