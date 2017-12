Tausende Soldaten auf Kim-Il-Sung-Platz Wie Nordkorea seinen Raketentest feiern lässt

In Nordkorea haben den Staatsmedien zufolge Tausende Menschen den jüngsten Raketentest des Landes gefeiert. Wie am Samstag auf Fotos in der Parteizeitung "Rodong Sinmun" zu sehen war, versammelten sich Tausende Soldaten und Zivilisten auf dem Kim-Il-Sung-Platz in der Hauptstadt Pjöngjang, der mit riesigen Porträts des ehemaligen Machthabers dekoriert war.

"Wir feiern den erfolgreichen Test einer Hwasong-15, welcher der ganzen Welt Nordkoreas Macht und Großartigkeit gezeigt hat", war demnach auf einem Spruchband bei der Veranstaltung vom Freitag zu lesen.

Nordkorea hatte am Mittwoch eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 getestet. Das gesamte US-Festland liege nun in Reichweite nordkoreanischer Raketen, teilte Pjöngjang anschließend mit. Machthaber Kim Jong Un erklärte, der Test habe seinem Land geholfen, das Ziel einer Atommacht zu erreichen.

DPA Bildschirm in Tokio zeigt Flugbahn der Hwasong-15-Rakete

Nach Angaben von US-Verteidigungsminister James Mattis flog die nordkoreanische Rakete tatsächlich so hoch wie keine vor ihr. Wegen der großen Reichweite sei dies grundsätzlich eine Gefahr für jedes Land, sagte Mattis. Offensichtlich setze Nordkorea seine Bemühungen zum Bau einer Interkontinentalrakete fort, die sowohl die USA wie die Welt bedrohe. Der US-Bundesstaat Hawaii hat erstmals seit dem Kalten Krieg wieder Sirenen getestet, die vor einem atomaren Angriff warnen sollen.

Allerdings ist weiter fraglich, ob die Sprengköpfe auf Nordkoreas Raketen auch den Wiedereinstieg in die Erdatmosphäre heil überstehen, was als besonders kritisch gilt. (Wie Experten die Fähigkeiten der nordkoreanischen Raketen einschätzen, lesen Sie hier.)

Kim selbst blieb den Propaganda-Feierlichkeiten in Pjöngjang fern. Ranghohe Vertreter aus Militär, Partei und Regierung waren aber vertreten. Der Vize-Vorsitzende des Zentralkomitees der Partei, Pak Kwang Ho, sagte in einer Ansprache, die USA seien vom Erstarken von Nordkoreas nuklearer Kraft "erschüttert" worden und könnten versuchen, provokative Schritte zu unternehmen. Er wiederholte Kims Warnung, dass Nordkorea mit den "härtesten Gegenmaßnahmen der Geschichte" reagieren werde.

Die USA haben als Reaktion auf die jüngsten Raketentests alle Länder aufgerufen, ihre diplomatischen und Handelsbeziehungen mit Pjöngjang zu beenden. Das forderte die amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der am Mittwoch über die Lage beraten hatte. Haley warnte in ihrer neunminütigen Rede, "im Falle eines Kriegs" werde die Führung in Nordkorea "vollkommen zerstört". Deutschland hat als Reaktion auf die Tests einen Diplomaten abgezogen - nicht aber den Botschafter selbst.

Im Video: Nordkorea-Experte über atomare Strategie von Kim Jong Un

Video dbate; Reuters

Sicherheitsrat soll über Menschenrechtslage beraten

Nicht nur die militärischen Drohgebärden aus Pjöngjang beschäftigen die internationale Gemeinschaft, auch die Lage der Menschen unter Diktator Kim Jong Un bereitet weiter Sorge: Die USA, Großbritannien, Frankreich und sechs weitere Länder haben ein Treffen des Uno-Sicherheitsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea beantragt. Die Beratungen sind für den 11. Dezember geplant, wie aus einem Schreiben vom Freitag hervorgeht. Es wäre die vierte Sondersitzung seit 2014, die sich nicht mit dem Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas, sondern mit der Menschenrechtslage in dem abgeschotteten Land beschäftigt.

Neben den drei ständigen Sicherheitsratsmitgliedern USA, Großbritannien und Frankreich haben auch Italien, Japan, Schweden, der Senegal, die Ukraine und Uruguay das Treffen beantragt. China, Nordkoreas wichtigster Verbündeter, hatte in den Vorjahren jedes Mal versucht, die Sondersitzungen zur Menschenrechtslage in Nordkorea zu verhindern. Nicht der Uno-Sicherheitsrat, sondern der Uno-Menschenrechtsrat in Genf sei der richtige Ort für eine solche Debatte, erklärte die Regierung in Peking. Letztlich war China aber immer überstimmt worden.