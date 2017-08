Nach Uno-Sanktionen Nordkorea hält an Atomprogramm fest

Die Strafmaßnahmen seien eine Verletzung ihrer Souveränität, beim Atomprogramm werde es keine Abstriche geben: Nordkorea zeigt nach dem Sanktionsbeschluss des Uno-Sicherheitsrats keine Gesprächsbereitschaft: Die "atomare Abschreckung zur Selbstverteidigung" Nordkoreas stehe nicht zur Verhandlung, solange die USA das Land bedrohten, hieß es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Die vom Sicherheitsrat verabschiedeten neuen Strafmaßnahmen wertete die nordkoreanische Staatsagentur als "gewalttätige Verletzung unserer Souveränität". "Wir werden niemals auch nur einen einzigen Schritt weg von der Stärkung unserer Atommacht unternehmen", hieß es in der Meldung weiter. Zuvor hatte der nordkoreanische Außenminister ein Gesprächsangebot aus Südkorea als unaufrichtig kritisiert.

Am Samstag hatte das Uno-Gremium scharfe Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen. Sie sollen der Regierung in Pjöngjang rund eine Milliarde Dollar (rund 843 Millionen Euro) an Einnahmen aus Exporten entziehen, das entspricht einem Drittel der Summe aller Ausfuhren aus Nordkorea. Der Exportbann betrifft Kohle, Stahl und Eisen, Blei, Fisch und Meeresfrüchte.

Mit dem Beschluss reagierte der Sicherheitsrat auf den neuerlichen Raketentest Nordkoreas. Das Land hat seit 2006 Land zudem fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Trotz bereits bestehender umfassender Sanktionen treibt das Land seit Jahren sein Atomwaffenprogramm voran und schießt immer wieder Raketen zu Testzwecken ab, was ihm der Sicherheitsrat verboten hat.