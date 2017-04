Nordkorea Japan und USA wollen Druck auf Pjöngjang ausüben

Die USA und Japan demonstrieren im Umgang mit Nordkorea Geschlossenheit. Es sei für Japan von "größter Wichtigkeit", die diplomatischen Bemühungen fortsetzen, um den Nordkorea-Konflikt "friedlich" beizulegen, sagte Japans Ministerpräsident Shinzo Abe bei einem Treffen mit dem amerikanischen Vize-Präsidenten Mike Pence. Allerdings schränkte er ein: "Ein Dialog um des Dialogs willen" sei "wertlos". Darum müsse auch weiterhin Druck ausgeübt werden. Alle Optionen seien denkbar.

Pence sagte dem langjährigen Verbündeten Unterstützung zu: "Wir stehen 100 Prozent hinter ihnen." Die Allianz der USA mit Japan sei "ein Grundpfeiler für Frieden und Sicherheit in Nordostasien".

Der amerikanische Vize-Präsident befindet sich auf einer zehntägigen Asienreise. Zuvor hatte er in Südkorea über die jüngsten Spannungen mit dem nördlichen Nachbarn gesprochen.

Trump droht mit Alleingang

Der Konflikt um das umstrittene nordkoreanische Atomprogramm hatte sich zuletzt verschärft. Nordkorea hatte am Sonntag erneut eine Rakete getestet. Das Geschoss explodierte jedoch nach US-Darstellung nach dem Start.

US-Präsident Donald Trump droht mit einem Alleingang gegen Nordkorea. Vergangene Woche schickte die US-Armee einen Flugzeugträger und mehrere Kriegsschiffe zur Koreanischen Halbinsel. Trotz der Warnungen drohte Nordkorea mit weiteren Raketentest.

Nordkorea hat seit 2006 nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.

Bei Pences Besuch in Japan soll es auch um dem Umbau der Handelsbeziehungen gehen.