Kims Besuch in Peking Lehrmeister wird Schuljunge

Offizielle Bilder aus Nordkorea zeigen den Machthaber Kim Jong Un meist in der Rolle des Lehrmeisters. Ob er eine Fabrik besucht oder Truppenübungsplätze - meist sieht man ihn gestikulieren, die Fachleute um ihn herum sind stets mit kleinen Blöcken ausgestattet, auf denen sie die Worte des Diktators emsig notieren.

KCNA / REUTERS Kim mit Untergebenen in Pjöngjang

Das chinesische Staatsfernehen CCTV zeigte nun ähnliche Bilder - nur dass es Kim selbst war, der bei seinem Besuch in Peking die Worte des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mitschrieb. In den TV-Aufnahmen ist zu sehen, wie er sich über einen längeren Zeitraum Notizen macht, während Xi von der gemeinsamen Verbindung beider Länder spricht, die schon von ihren Vorgängern etabliert worden sei.

Schon solche vermeintlichen Kleinigkeiten könnten in den diplomatischen Beziehungen der Länder als wichtiges Signal gewertet werden. Für Kim war es die erste Auslandsreise, seit er als Machthaber Nordkoreas vor sechs Jahren inthronisiert wurde - auch deshalb wird er wenig dem Zufall überlassen und sich sein Auftreten gegenüber xi vorher sorgsam überlegt haben. In Nordkorea wird das Zücken des Notizblocks als Demutsgeste gewertet.

Während Kim seine Ansprache anschließend von einem Blatt ablas, soll Xi gelächelt und zustimmend genickt haben, schreibt die "South China Morning Post". Einer Mitschrift zufolge habe Kim um einen Besuch bei seinem "großen Nachbarn" gebeten und sei sehr glücklich darüber, dass dieses Ersuchen angenommen wurde.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, Kim habe von seiner Verpflichtung gesprochen, Xi persönlich zu seiner zweiten Amtszeit zu gratulieren, die vor wenigen Wochen auf dem Volkskongress beschlossen und durch eine Verfassungsänderung auf Lebenszeit ausgeweitet wurde. Dazu trug Kim einen Mantel, ähnlich zu dem, den auch Mao Zedong getragen hatte, ähnliche Modelle hatte er allerdings auch schon früher getragen. Der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zufolge bezeichnete Kim China und Nordkorea als "Blutsbrüder".

Am 27. April soll sich Kim zudem mit dem südkoreanischen Staatschef Moon Jae In treffen, wenig später mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Der Ort für das Treffen steht noch nicht fest. Experten gehen davon aus, dass er sich in Peking für den Fall absicherte, dass die Gespräche mit Trump doch noch scheiterten. Gleichzeitig herrscht nun Hoffnung, dass sich der bislang international isolierte Diktator öffnet und gesprächsbereit bleibt.

Inhaltlich ist über das Treffen mit Xi wenig bekannt, eine offizielle Bestätigung des Kim-Besuchs wurde erst nach dessen Abreise ausgegeben. Die US-Regierung sieht dennoch "historische Schritte in die richtige Richtung", wie eine Sprecherin des Außenamts sagte. Vor allem die offensichtliche Bereitschaft Kims, über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen, nährte Hoffnungen für ein erfolgreiches Treffen mit Trump.

Allerdings hatte das nordkoreanische Regime solche Ankündigungen auch schon vorher gemacht. Kim Jong Il besuchte 2011 die Volksrepublik, nur wenige Monate vor seinem Tod - damals reiste er in dem gepanzerten Zug an, der nun auch seinen Sohn nach Peking brachte. Er sagte dem damaligen chinesischen Präsidenten Hu Jintao, der Norden verfolge "das Ziel einer Denuklearisierung". Nur Monate zuvor hatte das Regime bekannt gegeben, eine neue Urananreicherungsanlage in Betrieb genommen zu haben.

Unklar ist auch noch, was Nordkorea als Gegenleistung für die Einstellung seines Atomprogramms, das dem Regime als "Lebensversicherung" dienen sollte, verlangt. Laut Xinhua sagte Kim in Peking: "Das Thema einer Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel kann gelöst werden, wenn Südkorea und die USA auf unsere Bemühungen entsprechend reagieren und für eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität sorgen und dafür auch geeignete Maßnahmen anbieten." In der Vergangenheit verlangte Pjöngjang etwa, dass die US-Truppen aus Südkorea abziehen und die militärischen Beistandsvereinbarungen für Seoul zurückgenommen werden.

Nun will sich auch der japanische Präsident Shinzo Abe mit Kim treffen. Er soll besorgt darüber sein, dass es Trump in den Verhandlungen vorrangig um die Langstreckenraketen gehen könnte, die US-Gebiet erreichen könnten, wie Kim es behauptet. Kurzstreckenraketen, mit denen etwa Japan getroffen werden kann, könnten nicht Teil des Deals sein, fürchtet Abe der Nachrichtenagentur AP zufolge.