Nordkorea Machthaber Kim erneut zu Besuch in China

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un sucht im Zuge der rasch voranschreitenden koreanischen Annäherung die Nähe zu seinem wichtigsten Verbündeten. Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Monate reiste Kim nach China. In der Hafenstadt Dalian traf er auf Präsident Xi Jinping. Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Demnach hatten die beiden Staatsführer "einen umfassenden und eingehenden Meinungsaustausch" über die Beziehungen beider Länder und sprachen über "Fragen von gemeinsamem Interesse". Anders als bei seinem ersten Besuch in Peking vor einigen Wochen war Kim nun nicht mit seinem Sonderzug, sondern mit dem Flugzeug angereist. Bis zu dem Trip im März war er in seiner Amtszeit noch nie offiziell außer Landes gewesen.

Zwischen Nordkorea und China hatte es vor dem Jahreswechsel Spannungen gegeben. Die Volksrepublik beteiligte sich an den Uno-Sanktionen gegen Pjöngjang, da die Regierung in Peking das Atommachtstreben Kims ebenfalls kritisiert.

In wenigen Wochen - voraussichtlich Ende Juni - soll Kim auf den US-Präsidenten Donald Trump treffen. Südkoreanischen Medien zufolge sollen die historischen Gespräche in dem Stadtstaat Singapur stattfinden. Es soll dabei vor allem um eine Denuklearisierung Nordkoreas und einen möglichen Friedensvertrag für die koreanische Halbinsel gehen.

In einem ersten historischen Treffen hatte sich Kim am 27. April mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In getroffen. Beide reichten sich in der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Ländern die Hand. Kurz darauf war auch der chinesische Außenminister Wang Yi nach Pjöngjang gereist. Zuletzt hatte es in Peking Sorge gegeben, bei den Friedensverhandlungen außen vor gelassen zu werden.

Mit seinem erneuten Besuch will Kim dem nun offenbar entgegenwirken. Die Agentur Xinhua zitierte Präsident Xi anschließend mit den Worten: "Nach dem ersten Treffen zwischen mir und dem Genossen Vorsitzenden haben sich die bilateralen Beziehungen und die innerkoreanische Situation verbessert, worüber ich glücklich bin." Kim soll nach Angaben von Xinhua gesagt haben: "Das sind positive Ergebnisse des historischen Treffens zwischen mir und dem Genossen Generalsekretär."