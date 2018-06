Gespräch mit US-Außenminister Kim soll sich zur Denuklearisierung bereit erklärt haben

Wenige Tage vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un zeichnen sich Möglichkeiten einer Einigung ab. Nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo hat sich Kim zu einer atomaren Abrüstung bereiterklärt. Dies habe ihm Kim persönlich gesagt, erklärte Pompeo. "Er versteht, dass das jetzige Modell nicht funktioniert." Nordkorea und die USA müssten weitreichende Veränderungen vereinbaren.

Bei seinem ersten Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In im April hatte Kim bereits angekündigt, sich für eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einsetzen zu wollen. Jedoch ließ er offen, wie und wann das geschehen sollte. Die USA bestehen darauf, dass eine atomare Abrüstung vollständig, nachweisbar und unumkehrbar sein müsse. Das bekräftigte auch US-Außenminister Pompeo nochmals.

Trump stellte für das historische Treffen am 12. Juni zudem in Aussicht, dass dabei formell das Ende des Koreakrieges besiegelt werden könnte. "Wir könnten absolut eine Vereinbarung unterzeichnen", sagte Trump. Der Koreakrieg endete 1953 lediglich mit einem Waffenstillstandsabkommen, offiziell befinden sich die beiden koreanischen Staaten noch immer im Kriegszustand.

Pompeo war zuletzt zwei Mal nach Pjöngjang gereist und hatte den hohen nordkoreanischen Funktionär Kim Yong Chol in New York empfangen. Am Donnerstag sagte Pompeo, nach dem Gipfel in Singapur wolle er nach China, Japan und Südkorea reisen, um über die weiteren Schritte bei den diplomatischen Bemühungen zu informieren.