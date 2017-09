Nordkorea sucht Rat von US-Experten Kim Jong Un will Donald Trump verstehen

Fernab der Weltöffentlichkeit will Nordkoreas Diktator Kim Jong Un seinen Gegenspieler, US-Präsident Donald Trump, offenbar besser verstehen. Wie die "Washington Post" berichtet, soll Pjöngjang heimlich versuchen, Gespräche mit Analysten aus der US-Hauptstadt zu arrangieren, die den Republikanern nahe stehen. Sie sollen Nordkorea erklären, wie der Mann im Weißen Haus tickt, der den Jungdiktator gerne als "Rocket Man" oder auch "Little Rocket Man" bezeichnet.

Nordkorea hat dem Bericht zufolge unter anderem Bruce Klingner eingeladen, für Gespräche nach Pjöngjang zu reisen. Der ehemalige CIA-Analyst arbeitet als Nordkorea-Experte für die Heritage Foundation. Trump selbst hat enge Kontakte zu dem konservativen Think Tank. Doch Klinger lehnte das Angebot von der koreanischen Halbinsel ab.

Ebenso sollen nordkoreanische Emissäre Douglas Paal um ein Gespräch gebeten haben. Der Asienexperte arbeitete in der Vergangenheit unter anderem für Ronald Reagan und George Bush senior; heute ist er am Think Tank "Carnegie Endowment for International Peace". Er sollte Treffen zwischen nordkoreanischen Offiziellen und US-amerikanischen Experten mit Verbindungen zur Republikaner-Partei auf neutralem Boden, etwa in der Schweiz, vermitteln. Paal lehnte nach eigener Aussage ab.

Nordkoreakonflikt - die Akteure Für Details bitte die Länder klicken oder tippen.

Der Washington Post zufolge forcierte das Regime in Pjöngjang diese Politik in den vergangenen zwei Jahren. Zwischen nordkoreanischen Offiziellen und anderen Analysten aus den USA gab es demnach tatsächlich Treffen - in Genf, Singapur und Kuala Lumpur.

Offenbar scheint die Nordkoreaner vor allem eine Frage zu interessieren: Warum widersprechen US-Verteidigungsminister James Mattis und Außenminister Rex Tillerson ihrem Präsidenten so oft? Die möglichen Antworten der Experten sind nicht bekannt.