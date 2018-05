Trump über Korea-Gipfel War was?

Nach seiner Absage rechnet US-Präsident Donald Trump offenbar nun doch wieder mit dem Zustandekommen des Treffens mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un. Die Angelegenheit entwickle sich "sehr gut", sagte Trump in Washington.

"Wir streben den 12. Juni in Singapur an. Daran hat sich nichts geändert." Derzeit liefen weitere Besprechungen. "Ich glaube, dass es viel Wohlwollen gibt", sagte Trump.

Nordkoreas Machthaber Kim hatte sich zuvor überraschend mit Südkoreas Präsident Moon Jae In getroffen. Kim bekräftigte bei dem Gespräch laut Berichten der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA seinen "festen Willen" für das Treffen mit Trump. Die Männer trafen sich im Grenzort Panmunjom.

"Feste Entschlossenheit zur vollständigen Denuklearisierung"

Südkoreas Präsident Moon sagte anschließend, Kim wolle durch ein Treffen mit dem US-Präsidenten ein Ende der "Geschichte des Krieges und der Konfrontation" herbeiführen. Kim strebe laut Moon nach einer Kooperation für "Frieden und Wohlstand".

Darüber hinaus habe Nordkoreas Machthaber seine "feste Entschlossenheit zur vollständigen Denuklearisierung" bekräftigt, sagte Moon. Allerdings habe sich Kim besorgt gezeigt, ob die USA ihre "feindliche Politik" gegenüber Pjöngjang nach der atomaren Abrüstung einstellen und die "Sicherheit seiner Regierung" garantieren würden.

Auch zwischen Nord- und Südkorea sollen die Spitzengespräche fortgesetzt werden. Kim sagte laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA, beide Staaten sollten "positiv zusammenarbeiten" und "Mechanismen für einen dauerhaften und beständigen Frieden" entwickeln. Dafür seien weitere "hochrangige" Gespräche für den 1. Juni anberaumt worden. Auch die Staatschefs wollen sich laut KCNA künftig "regelmäßig" treffen.

Chinas Hoffnung

Nordkoreas Verbündeter China setzt nach eigenen Angaben Hoffnungen auf das Treffen. Man hoffe, dass der Gipfel mit Donald Trump und Kim Jong Un wie geplant stattfinden könne und erfolgreich sei, teilte das Außenministerium mit. Der direkte Dialog zwischen den Staatsoberhäuptern sei elementar, um den Streit um das Atomprogramm zu klären.

China ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner Nordkoreas. Es hat in dem Konflikt eine gespaltene Haltung: Zwar will Peking in seiner Nachbarschaft keine Atomwaffen, um das Risiko eines Atomkrieges zu minimieren. Zugleich fürchtet China jedoch einen Kollaps Nordkoreas, weil der Flüchtlingsströme nach China und das Heranrücken von US-Truppen bis an die chinesische Grenze zur Folge haben könnte.

Russland und Japan mahnten unterdessen zu Zurückhaltung im Nordkorea-Konflikt. Es dürfe keine neue Konfrontation geben, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe in Moskau.

In der Region müsse eine Atmosphäre des Friedens gewahrt werden. Japan fühlt sich durch das nordkoreanische Atomwaffenprogramm bedroht. Abe forderte Nordkorea zu einer vollständigen und nachprüfbaren Denuklearisierung auf.

Trump hatte das geplante Gipfeltreffen mit Kim am Donnerstag unter Verweis auf "offene Feindseligkeit" Nordkoreas abgesagt. Nachdem sich das Land trotzdem weiter offen für direkte Gespräche zeigte, änderte Trump erneut den Kurs und erklärte kaum 24 Stunden später, das geplante Gipfeltreffen sei weiter möglich.

Bereits am Samstag hatte es in Washington geheißen, dass die Vorbereitungen für das Treffen fortgesetzt würden. Ein Team der US-Regierung werde wie geplant nach Singapur reisen, um alles für den Fall vorzubereiten, dass die Begegnung stattfinde, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders.