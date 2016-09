Machtdemonstration USA lassen Bomber über Südkorea fliegen

Die angespannte Situation in Nord- und Südkorea hat sich noch einmal verschärft. Erst am vergangenen Freitag hatte das Regime in Pjöngjang zum fünften Mal eine Atomwaffe getestet, die internationale Gemeinschaft reagierte empört. Und: Die Regierung in Seoul geht eigenen Angaben davon aus, dass schon in Kürze der nächste Nukleartest folgen könnte. Mitten in diese Gemengelage hinein kommt nun die Mitteilung des US-Militärs: Es habe über Südkorea zwei Bomber vom Typ B-1B fliegen lassen.

Die Ultraschall-Langstreckenbomber können auch als Träger von Atomwaffen eingesetzt werden. Sie wurden nach Angaben der US-Streitkräfte vom amerikanischen Luftwaffenstützpunkt auf der Pazifikinsel Guam losgeschickt und durchflogen südkoreanischen Luftraum - etwa hundert Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt. Begleitet wurden sie dabei von Jets aus den USA und Südkorea.

"Die Vereinigten Staaten und Südkorea bemühen sich jeden Tag, ihre Allianz zu stärken und auf Nordkoreas aggressives Verhalten zu reagieren", heißt es in einer Mitteilung von US-General Vincent Brooks. Die jüngste Demonstration sei nur ein Beispiel für die militärischen Möglichkeiten und die Ressourcen des starken Bündnisses.

Das Regime im Norden nutzt solche US-Flugmanöver für seine eigene Propaganda, indem es die Einmischung als Beispiel für Amerikas aggressives Verhalten darstellt. Die Regierung in Washington hatte nach Nordkoreas jüngstem Atomwaffentest mit verschärften Sanktionen gedroht. Pjöngjang reagierte mit Spott.