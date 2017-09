Nordkorea-Konflikt Putin warnt vor "militärischer Hysterie"

Im Atomkonflikt mit Nordkorea hat der russische Präsident Wladimir Putin vor einer "militärischen Hysterie" gewarnt. Diese sei sinnlos und könne zu einer globalen Katastrophe führen. Für Putin ist klar: "Es braucht den Dialog." Das sagte der Kreml-Chef auf einer Pressekonferenz zum Abschluss der Tagung der Bric-Staaten. An dem Gipfel der fünf großen Schwellenländer im chinesischen Xiamen nahmen China, Russland, Brasilien, Indien und Südafrika teil.

Auch in schärferen Sanktionen sieht Putin nicht die Lösung. Diese würden das Verhalten der nordkoreanischen Führung nicht ändern, sie könnten aber zu humanitärem Leid führen. Sanktionen als Weg, Nordkorea zu beeinflussen, seien ausgeschöpft. Gleichzeitig mache es keinen Sinn, Russland einerseits vorzuwerfen, dass es die Sanktionen gegen Nordkorea verletze, und Russland andererseits zu bitten, weitere Sanktionen zu unterstützen.

Putin kündigte an, sich auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Mittwoch und Donnerstag mit den Staatsführern Südkoreas und Japans weiter zur Krise in Nordkorea zu beraten.

Mehr in Kürze bei SPIEGEL ONLINE.