Atomkonflikt mit Nordkorea China übt Abwehr eines "Überraschungsangriffs"

Chinas Militär hat in der Nähe nordkoreanischer Gewässer geübt, einen "Überraschungsangriff" abzuwehren. Das Pekinger Verteidigungsministerium bestätigte die Manöver, beschrieb sie aber als "Routine". Sie seien Teil des jährlichen Plans, die Fähigkeit der Truppen zu verbessern, "und sind nicht gegen ein bestimmtes Land oder Ziel gerichtet", hieß es.

Auffällig ist aber der Zeitpunkt des Manövers: Die Übung fand bereits am Dienstag statt - nur zwei Tage nachdem Nordkorea nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe getestet hatte. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesem Atomtest und den Manövern gab, blieb unklar. Doch fanden sie angesichts der wachsenden Spannungen große Beachtung.

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist schon seit Monaten extrem angespannt. Die USA werfen dem kommunistischen Land vor, einen Krieg provozieren zu wollen und drängen auf "größtmögliche Sanktionen" der Uno gegen Pjöngjang.

Nordkoreakonflikt - die Akteure Für Details bitte die Länder klicken oder tippen.

China, mit Abstand Nordkoreas größter Handelspartner, kündigte nun zwar an, weitere Sanktionen der Uno unterstützen zu wollen. Die Krise müsse allerdings vor allem mit weiteren Verhandlungen gelöst werden, sagte Außenminister Wang Yi. Einen Krieg auf der koreanischen Handel werde China nicht zulassen, hieß es zuletzt mehrfach.

Die Übungen der chinesischen Luftwaffe fanden im Golf von Bohai statt. Dabei seien "überraschende, tieffliegende Ziele über dem Meer" abgewehrt worden, hieß es in chinesischen Staatsmedien. Der Golf von Bohai grenzt an die Koreabucht vor der nordkoreanischen Küste und an das Gelbe Meer.