Nordkorea-Krise Trump will Pjöngjang den Ölhahn zudrehen

Donald Trump mimt gerne den starken Mann, doch in der Koreakrise wirkt er vor allem überfordert. In wenigen Tagen, am 9. September, feiert das Regime in Pjöngjang den Gründungstag der Republik, Experten erwarten zu diesem Anlass einen erneuten Raketentest. "Wir haben noch einige Geschenkpakete für die USA parat", erklärte der nordkoreanische Uno-Botschafter Han Tae Song in Genf.

Das wäre nach der Testserie der vergangenen Woche die dritte demonstrative Ohrfeige für Donald Trump.

Der US-Präsident, der Nordkorea für den Fall weiterer Provokationen schon seit Monaten mit einem Angriff droht, wäre erneut bloßgestellt. Wie lange wird dieses Spiel noch laufen? Welche Optionen haben Donald Trump und seine Berater überhaupt noch, um in dem Konflikt wieder die Oberhand zu gewinnen?

Das massive Öl-Embargo

Ziel der Amerikaner ist es, Nordkorea davon abzuhalten, eine Atomrakete zu entwickeln, die die USA erreichen könnte. Trump und seine Berater betonen, dass sie vorerst weiter auf Diplomatie und Sanktionen setzen wollen, um Diktator Kim Jong Un von seinem Atomprogramm abzubringen. Nach einem Bericht der "New York Times" drängen sie China dazu, alle Öl-Lieferungen an Nordkorea zu beenden.

Das Regime erhält fast sein gesamtes Öl per Pipeline und Schiff aus der benachbarten Volksrepublik, ein solcher Schritt würde Diktator Kim Jong Un mehr als alle anderen Sanktionsmaßnahmen unter Druck setzen. Sein Militär, obschon mit Öl-Vorräten ausgestattet, wäre geschwächt, große Teile des öffentlichen Lebens könnten ohne Öl zusammenbrechen.

China zeigt sich bislang wenig gewillt, den amerikanischen Forderungen nachzugeben. Staatspräsident Xi Jinping würde bei Öl-Sanktionen nicht nur jeden weiteren politischen Einfluss auf Pjöngjang verlieren. Er fürchtet wohl auch, dass ein möglicher Zusammenbruch des Regimes einen Flüchtlingszuzug oder eine Übernahme des Nordens durch Südkorea und die USA zur Folge haben könnte. Truppen des ewigen Rivalen USA könnten dann bis an die chinesische Grenze vorrücken, lautet ein Horrorszenario in Peking.

Denkbar wäre aber auch, dass Nordkorea bei Öl-Sanktionen aus Verzweiflung einen Krieg starten könnte - entweder gegen China oder gegen Südkorea und die USA. Oder gegen alle drei. Dieses Szenario erinnert an das US-Öl-Embargo gegen Japan 1941. In dessen Folge griffen die Japaner den US-Stützpunkt in Pearl Harbor an.

Um China zu einem Öl-Embargo zu drängen, droht Trump mit Handelssanktionen gegen Peking. So oder so: Vor Oktober werden kaum Kompromisssignale der Chinesen erwartet. Präsident Xi Jinping muss sich dann der Wiederwahl durch die Parteielite für weitere fünf Jahre stellen. Vielleicht ist er danach eher bereit, Trump entgegenzukommen.

Nachgeben, verhandeln, Zeit gewinnen

Chinesen und Russen drängen Washington ihrerseits dazu, Kompromisssignale in Richtung Pjöngjang auszusenden und mit dem Regime über eine Lösung zu verhandeln. Sie fordern, dass Washington und Südkorea ihre Militärübungen in der Region deutlich reduzieren sollten. Nordkorea könnte im Gegenzug sein Atomprogramm "einfrieren".

Trump und seine Berater glauben aber nicht, dass diese Form der Beschwichtigungspolitik etwas daran ändern würde, dass Nordkorea schon bald in der Lage sein könnte, eine Interkontinentalrakete mit Atomsprengkopf in Richtung USA abzufeuern. Seine Uno-Botschafterin Nikki Haley erteilte einer Manöverreduzierung eine klare Absage: Es sei nicht ratsam, gerade jetzt in der Krise die Übungen mit den Verbündeten zurückzufahren, sagte sie in New York.

Gleichwohl könnte auch Trump ein Interesse daran haben, auf Zeit zu spielen, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, einen Militärschlag anordnen zu müssen. Ein möglicher Weg ist eine massive Aufrüstung der Verbündeten in der Region: Man werde Südkorea und Japan sehr viel mehr Waffen verkaufen, erklärte Trump via Twitter. Gemeint sind damit wohl sehr starke konventionelle Sprengköpfe für Raketen sowie weitere Raketenabwehrsysteme.

Die USA denken auch über die Stationierung eigener Atomwaffen in Südkorea nach. Die letzten Systeme dieser Art waren vor 25 Jahren abgezogen worden. Das löst zwar nicht das Grundproblem, dass Nordkorea schon bald über ballistische Atomraketen verfügen könnte, die auch die USA erreichen. Immerhin kann Trump so aber vorerst gegenüber dem heimischen Publikum Stärke demonstrieren.

Der Präventivschlag

Ein chirurgisch-präziser Präventivschlag gegen die Nukleareinrichtungen Nordkoreas oder gegen Kim Jong Uns Hauptquartier ist für Trump weiterhin die schlechteste aller schlechten Optionen. Dass er einen solchen Angriff anordnen würde, wenn er von dem Regime in Pjöngjang weiter provoziert wird, ist ihm durchaus zuzutrauen. Doch auch Trump und seine Berater sind sich über die Folgen bewusst: Sollte es nicht gelingen, Kim auszuschalten, würde er sofort zurückschlagen.

Denkbar wäre ein Angriff mit einer seiner gut versteckten Raketen gegen Südkorea. Zugleich würde Kim wohl mit seinen 8000 Artilleriekanonen Südkorea angreifen und vor allem in der Hauptstadt Seoul Tausende Menschen töten, womöglich würden dabei sogar chemische oder biologische Kampfstoffe zum Einsatz kommen. Um die Kanonen des Nordens auszuschalten, würden Südkorea und die USA wohl einige Tage brauchen, weil etliche Kanonen in Bunkern gut versteckt sind.

Wäre Trump bereit, eine derartige Verwüstung in Südkorea in Kauf zu nehmen? Der US-Think-Tank "Nautilus" schätzt, dass es innerhalb weniger Tage 30.000 Tote in dem Land geben könnte. Und das ist eine vorsichtige Schätzung.