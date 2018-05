Gestopptes Nuklearprogramm Nordkorea lädt ausländische Gäste auf Atomtestgelände ein

Die Schließung von Nordkoreas Atomtestgelände Punggye-ri war bereits angekündigt, nun werden Details dazu bekannt: Laut einem südkoreanischen Agenturbericht soll die Anlage im Nordosten des Landes zwischen dem 23. und 25. Mai mit einer Zeremonie geschlossen werden.

Das wäre vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump, die am 12. Juni in Singapur aufeinander treffen. Pjöngjang hatte die Schließung bereits Ende April bei dem Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In angekündigt. Nordkorea will jetzt Journalisten aus Südkorea, China, den USA, Großbritannien und Russland zur Berichterstattung zulassen.

Ob es sich bei der angekündigten Schließung um mehr als eine Geste handelt, gilt jedoch als fraglich. Das Atomtestgelände ist nach Einschätzung chinesischer Geologen durch frühere unterirdische Atomtests beschädigt und zurzeit unbrauchbar. Es sei auch nicht auszuschließen, dass radioaktive Strahlung ausgetreten sei.