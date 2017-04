Konflikt mit Nordkorea Pence verkündet Ende der "strategischen Geduld"

Nur einen Tag nach dem neuen nordkoreanischen Raketentest hat US-Vizepräsident Mike Pence mit einem Besuch an der innerkoreanischen Grenze Entschlossenheit und Bündnistreue mit Südkorea demonstriert.

Die Zeit der "strategischen Geduld" mit Nordkorea sei vorbei, sagte Pence vor Reportern in Panmunjom an der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea. Donald Trump hoffe, China werden seine "außergewöhnlichen Mittel" einsetzen, um Nordkorea dazu zu bewegen, ihre Waffen aufzugeben, sagte Pence. Er hoffe, die Entschlossenheit der USA werde in Nordkorea wahrgenommen und sagte, die USA würden mit "friedvollen Mitteln oder mit allen Mitteln, die notwendig seien" Südkorea und die Stabilität der Region schützen.

Die US-Regierung stehe "Schulter an Schulter" mit dem südkoreanischen Volk, die Beziehung beider Länder sei "eisern und unveränderlich". Nordkorea dürfe "nicht die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten unterschätzen, unseren Verbündeten beizustehen". Die USA haben in Südkorea 28.500 Soldaten stationiert.

Trump erwägt keine militärische Aktion

Vor einigen Wochen hatte bereits US-Außenminister Rex Tillerson angekündigt, die Zeit der "strategischen Geduld" sei vorbei. Im Vergleich zur Vorgängerregierung von Barack Obama tritt Trumps Kabinett Nordkorea mit deutlicheren Worten entgegen. Trump selbst hatte am Wochenende angekündigt, die Nordkorea-Krise gemeinsam mit China lösen zu wollen.

Der US-Präsident hatte vor einigen Tagen einen Flugzeugträger samt Begleitflotte in die Nähe der koreanischen Halbinsel verlegen lassen. Der nationale Sicherheitsberater Herbert McMaster sagte jedoch, Trump ziehe zu diesem Zeitpunkt keine militärische Aktion in Betracht. Eine Alternative für Trump wären unter anderem weitere Sanktionen gegen das Land.

Trotz Warnungen der USA hatte Nordkorea am Sonntag eine Rakete abgeschossen, die nach Angaben aus Washington und Seoul jedoch unmittelbar nach dem Start explodierte. Der Test erfolgte nach einer großen Militärparade in Pjöngjang anlässlich des 105. Geburtstags von Staatsgründer Kim Il Sung.