Fehlschlag Nordkorea misslingt offenbar neuer Raketentest

In den vergangenen Wochen hat sich der Streit zwischen Nordkorea und Südkorea, Japan sowie den USA zugespitzt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un provozierte die internationale Gemeinschaft mit Raketentests. Nun ist offenbar ein neuerlicher Test misslungen.

Eine Rakete sei von der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden, man gehe aber davon aus, dass der Test fehlgeschlagen sei, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Um was für einen Raketentyp es sich handelte, war zunächst unklar. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo hatte zuvor gemeldet, dass ein nordkoreanischer Raketentest gescheitert sein könnte. Ein Regierungssprecher bestätigte das jedoch nicht. Ein Sprecher des Pazifik-Kommandos des US-Militärs sagte, es sehe so aus, als sei eine nordkoreanische Rakete Sekunden nach ihrem Start explodiert. Derzeit werde an einer detaillierten Einschätzung gearbeitet.

Uno-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen. Die kommunistische Führung in Pjöngjang hatte Anfang dieses Monats in der Region erneut mehrere ballistische Testraketen gestartet. Nach Angaben Südkoreas flogen sie etwa 1000 Kilometer, bevor sie im Japanischen Meer (Ostmeer) niedergingen. Dabei hat es sich laut Nordkorea um eine Übung für einen Angriff auf US-Stützpunkte in Japan gehandelt.

Eine Woche später drohte Kim Jong Un den USA mit einem "erbarmungslosen Angriff". Das Land wertet das jährliche Frühjahrsmanöver der Vereinigten Staaten mit Südkorea als Kriegsvorbereitung.

Am Wochenende verurteilte US-Präsident Donald Trump einen mutmaßlichen Test eines neuen Raketenantriebs. Beobachter glauben, dass das Land eine Atomrakete bauen will, die die USA erreichen kann. Kim hatte im Januar erklärt, der Test einer Interkontinentalrakete stehe kurz bevor.