Nach Provokation Nordkoreas Nato-Chef verlangt "weltweite Antwort"

Die Reaktionen sind erwartbar, sie kamen schnell und einhellig: Die USA, Japan und das westliche Verteidigungsbündnis Nato haben den Raketenabschuss Nordkoreas über die japanische Insel Hokkaido hinweg scharf verurteilt und Konsequenzen verlangt.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, der Test sei "ein weiterer rücksichtsloser Verstoß gegen Uno-Resolutionen und eine massive Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit, was eine weltweite Antwort erfordert".

Nordkorea hat am Freitag zum wiederholten Mal eine Rakete getestet und damit gegen Verbote des Uno-Sicherheitsrates verstoßen. Die Mittelstreckenrakete flog rund 3700 Kilometer weit nach Osten und landete 2200 Kilometer von Japan entfernt im Pazifik. Technisch wäre der Flugkörper wohl in der Lage gewesen, bis in die USA zu fliegen.

Auch Japans Premier Shinzo Abe erklärte, die gesamte Weltgemeinschaft müsse Nordkorea vereint Einhalt gebieten. "Jetzt ist die Zeit, da die internationale Gemeinschaft gefordert ist, sich gegen Nordkoreas provokative Handlungen, die den Weltfrieden bedrohen, zu vereinen", wurde Abe zitiert. Nordkorea müsse zu verstehen gegeben werden, dass es keine gute Zukunft haben werde, wenn es so weiter mache.

Nordkoreas unmittelbarer Nachbar Südkorea erklärte, man sei bereit, auf einen Angriff des Nordens zu reagieren und werde die Kapazitäten für eine militärische Reaktion weiter ausbauen. Aus den USA kam die Reaktion ebenfalls umgehend. US-Außenminister Rex Tillerson verurteilte das Vorgehen Pjöngjangs. "Diese anhaltenden Provokationen vertiefen nur die diplomatische und wirtschaftliche Isolation Nordkoreas.".

Tillerson forderte Russland und China auf, ihren Einfluss auf Nordkorea zu nutzen. "China liefert das meiste Öl nach Nordkorea. Russland ist der größte Arbeitgeber von nordkoreanischen Zwangsarbeitern", erklärte Tillerson. Peking und Moskau müssten durch "eigenes direktes Handeln" deutlich machen, dass sie diese "rücksichtslosen Raketentests" nicht tolerieren.

Über die erst zu Wochenbeginn verabschiedeten neuen Uno-Sanktionen gegen Nordkorea sagte Tillerson, diese seien "der Boden, nicht die Obergrenze dessen, was wir tun sollten". Alle Staaten seien aufgerufen, "neue Maßnahmen gegen das Kim-Regime zu ergreifen".

Der Uno-Sicherheitsrat trifft sich wegen des neuerlichen Tests am Freitagmittag (21 Uhr MESZ) in New York zu einer Dringlichkeitssitzung. Japan und die USA hätten das Treffen beantragt, teilte Äthiopien mit, das derzeit dem Rat vorsitzt.