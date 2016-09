Atomwaffentest Nordkorea nennt Obamas Drohung "lachhaft"

Die USA erwägen als Reaktion auf Nordkoreas jüngsten Atomtest zusätzliche Maßnahmen. Es gehe um eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sagte der Nordkorea-Beauftragte der USA, Sung Kim. Details nannte er nicht. Zuvor hatte die US-Regierung bereits neue Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gefordert.

Nordkoreas Regierung zeigt sich unbeeindruckt. "Dieses Gerede über bedeutungslose Sanktionen von Obama und seinen Leuten ist höchst lachhaft", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA einen Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang. Nordkorea die "strategische Position als legitimer Atomwaffenstaat" zu verweigern, sei so unsinnig, wie zu versuchen, "die Sonne mit seiner Handfläche zu verdecken", sagte der Sprecher weiter. Nordkorea würde darin fortfahren, seinen Status als Atommacht zu festigen.

Nordkorea hatte am Freitag erneut einen Atomtest durchgeführt. Der südkoreanischen Regierung zufolge handelte es sich um die bislang stärkste Detonation.

Südkorea will Raketenschild

Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye will den USA erlauben, den Raketenschild THAAD in ihrem Land zu stationieren. THAAD steht für Terminal High Altitude Area Defence, ein modernes Raketenabwehrsystem, das Geschosse abfeuert, um feindliche Raketen abzuwehren.

Die USA und Südkorea hatten Anfang Juli die Stationierung des Raketenschilds vereinbart. Er richtet sich nach ihren Angaben einzig gegen Bedrohungen aus Nordkorea. Wann das Abwehrsystem stationiert werden soll, wurde noch nicht mitgeteilt.

Im südkoreanischen Bezirk Seongju, wo das Abwehrsystem stationiert werden soll, gibt es Widerstand gegen das Vorhaben. Auch aus China kommt scharfe Kritik.

Die Opposition in Südkorea warnt, THAAD könne einen Rüstungswettlauf in der Region auslösen und den Beziehungen zu Südkoreas größtem Handelspartner China schaden. Darüber hinaus zweifelt sie die Wirksamkeit des Raketenschildes gegen die Bedrohung aus Nordkorea an.