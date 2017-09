Streit über Atomprogramm Nordkorea nennt Uno-Sanktionen "boshaft"

Nordkorea hat die jüngstenSanktionen des Uno-Sicherheitsrates gegen das als "boshaft" verurteilt. Gleichzeitig drohte das Regime in Pjöngjang den USA mit Rache. "Die bevorstehenden Maßnahmen" würden den USA "das größte jemals erlebte Leid ihrer Geschichte zufügen", kündigte der nordkoreanische Uno-Botschafter Han Tae Song vor der Genfer Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen an.

Der Sicherheitsrat hatte zuvor einstimmig weitere Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang als Reaktion auf Nordkoreas jüngsten Atomwaffentest verhängt. Beschlossen wurden unter anderem ein Verbot von Textilimporten aus Nordkorea, ein Gasembargo sowie Beschränkungen bei Öllieferungen. Die Resolution war von den USA eingebracht worden, die zunächst aber deutlich härtere Maßnahmen verlangt hatten.

Trotz der verschärften Sanktionen werde Nordkorea nicht von seinem Atomprogramm abrücken, sagte Kim Hyong Jun, Pjöngjangs Botschafter in Russland. Der Diplomat kündigte der Agentur Interfax zufolge ebenfalls Gegenmaßnahmen an: "Wenn die feindlichen Kräfte darauf zählen, dass wir unter solchen Sanktionen schwankend werden und unsere Position ändern, ist das eine große Illusion", sagte Kim den Angaben zufolge.

USA droht China mit Sanktionen

"Wirtschaftskrieg funktioniert", sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin zu den beschlossenen Strafmaßnahmen: Die Sanktionen gegen Nordkorea würden so lange erhöht, bis die Regierung in Pjöngjang ihr Verhalten ändere. Sollte China die neuen Strafmaßnahmen nicht mittragen, würden die USA gegen die Regierung in Peking Strafmaßnahmen erlassen.

Nordkorea hatte Anfang September seinen sechsten und bisher stärksten Atomwaffentest vorgenommen. Nach eigenen Angaben testete das Land eine Wasserstoffbombe. Nach Einschätzung Japans hatte diese eine Sprengkraft von 160 Kilotonnen - mehr als zehnmal so viel wie die US-Atombombe über Hiroshima.