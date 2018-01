Vorsichtige Annäherung Nord- und Südkorea einigen sich auf Treffen am 9. Januar

Nordkorea hat nach Angaben aus Seoul das Angebot für ein Treffen von Regierungsvertretern beider Seiten angenommen. Bei den Gesprächen am 9. Januar - den ersten auf ranghoher Ebene seit rund zwei Jahren - solle es unter anderem um die Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den olympischen Winterspielen in südkoreanischen Pyeongchang im Februar gehen. Das teilte das Ministerium für Wiedervereinigung in Seoul mit.

Am Morgen sei ein Fax aus Nordkorea mit der Mitteilung eingetroffen, dass man das südkoreanische Gesprächsangebot für den 9. Januar annehme, sagte ein Ministeriumsvertreter der Nachrichtenagentur AFP in Seoul.

Nordkoreas Machthabe Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache der südkoreanischen Regierung überraschend ein Gesprächsangebot gemacht und auch die Teilnahme an den Winterspielen in Aussicht gestellt. Südkorea hatte den Schritt begrüßt und ein Treffen am 9. Januar in der Grenzstadt Panmunjom vorgeschlagen.

Zuletzt hatten Süd- und Nordkorea 2015 Gespräche auf ranghoher Ebene abgehalten. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In spricht sich seit Langem für einen Abbau der Spannungen aus. Erst vor wenigen Tagen wurde eine stillgelegte Kommunikationsleitung zwischen beiden Ländern wieder aktiviert.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten in den vergangenen Monaten zugenommen. Nordkorea treibt seine atomare Aufrüstung voran und richtet immer wieder Drohungen gegen Südkorea und die USA. Beobachter vermuten, die internationalen Wirtschaftssanktionen - sowie taktische Überlegungen - könnten Pjöngjang nun zu den versöhnlichen Tönen bewogen haben.