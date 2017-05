Atomkonflikt mit Nordkorea Pjöngjang testet erneut Raketen

Gerade erst zeigte sich Nordkorea im Atomkonflikt offen für Gespräche - jetzt hat Pjöngjang trotz UN-Sanktionen und wachsenden Drucks der USA erneut eine Rakete getestet. Diese sei am Sonntagmorgen (Ortszeit) in der Nähe der Grenze zu China im Nordwesten des Landes gestartet und etwa 700 Kilometer weit geflogen, teilte der Generalstab der südkoreanische Streitkräfte mit.

Um was für einen Raketentyp es sich handelte, war zunächst unklar. Nach Angaben des US-Pazifikkommandos, das den Start ebenfalls bestätigte, stürzte der Flugkörper ins Meer zwischen Südkorea und Japan.

UN-Resolutionen verbieten dem wegen seines Atomprogramms international isolierten Land den Test ballistischer Raketen. Nordkorea hatte im April zwei Raketentests unternommen, die aber nach südkoreanischen Angaben beide fehlschlugen. In beiden Fällen soll es sich um Mittelstreckenraketen gehandelt haben.

Die Lage in der Region ist nach zwei Atomversuchen und zahlreichen Raketentests durch Nordkorea sehr angespannt. Pjöngjang arbeitet an der Entwicklung von Raketen, die einen Atomsprengkopf theoretisch bis in dieUSA tragen können. US-Präsident Donald Trump drohte mehrfach mit Alleingängen im Konflikt mit der kommunistischen Führung des Landes. Auch schloss er einen Militärschlag nicht aus. Als Demonstration der Stärke hatten die USA Ende April zum zweiten Mal in diesem Jahr den Flugzeugträger "USS Carl Vinsson" in Gewässer nahe der koreanische Halbinsel geschickt.