Innerkoreanische Grenze Nordkoreanischer Soldat flieht in den Süden

Ein nordkoreanischer Soldat ist über die streng bewachte innerkoreanische Grenze nach Südkorea geflohen. Der Mann durchquerte am Donnerstag das Sperrgebiet zwischen beiden Staaten in den Süden, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mitteilte. Der Soldat sei nach der Flucht durch die demilitarisierte Zone (DMZ) vor südkoreanischen Grenzposten aufgetaucht. Zum Zeitpunkt der Flucht am Morgen herrschte dichter Nebel.

Laut dem Sprecher fielen keine Schüsse. Es sei auf nordkoreanischer Seite auch keine ungewöhnliche Truppenbewegung festgestellt worden. Die Agentur Yonhap berichtete hingegen, Soldaten auf beiden Seiten hätten Schüsse abgegeben. Südkoreas Soldaten feuerten demnach zur Warnung, als sich nordkoreanische Soldaten der Grenze näherten, sie waren dabei den Angaben zufolge offenbar auf der Suche nach dem Deserteur. Etwa 40 Minuten später seien auf nordkoreanischer Seite Schüsse gehört worden, sie seien aber wohl nicht über die Grenze hinweg abgefeuert worden. Details dazu sind laut Yonhap nicht bekannt.

Das vier Kilometer breite Grenzgebiet ist mit Minenfeldern und Stacheldraht abgesichert. Die Durchquerung ist extrem gefährlich.

Erst vor einem Monat hatte die Flucht eines anderen Soldaten aus Nordkorea über den Grenzort Panmunjom für Aufsehen gesorgt: Er wurde von nordkoreanischen Grenzsoldaten angeschossen und von südkoreanischen schließlich auf die südliche Seite der Grenze gezogen. Er kam in ein Krankenhaus und überlebte. Im Darm des Mannes entdeckten Ärzte während einer Operation Dutzende Würmer. Einer der Parasiten war 27 Zentimeter lang.

Video zu dem Wurm-Befall: "Bisher nur in Lehrbüchern gesehen"

Video REUTERS/ Hong Ki-won/ Yonhap

Zahlreiche Nordkoreaner flüchten jedes Jahr aus Hunger oder Unzufriedenheit mit der autokratischen Führung aus ihrer weithin abgeschotteten Heimat. Die meisten flüchten dabei über die Grenze nach China, oft fallen dabei auch Schüsse von Grenzsoldaten. Über Drittländer gelangen viele später nach Südkorea.

Eine Flucht über die innerkoreanische Landesgrenze ist eher selten. In diesem Jahr ist es vier nordkoreanischen Soldaten erfolgreich gelungen, in den Süden zu fliehen.