Mord an Kims Halbbruder Ermittler in Malaysia suchen sieben Nordkoreaner

In Malaysia suchen die Behörden wegen des mutmaßlichen Giftanschlags auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sieben Nordkoreaner. Vier Tatverdächtige im Alter von 33 bis 57 Jahren seien noch am Tag von Kim Jong Nams Tod ausgereist, teilte die malaysische Polizei mit. Zudem würden drei weitere Nordkoreaner gesucht, von denen sich die Ermittler Erkenntnisse in dem Fall erhoffen.

Der 45-jährige Kim Jong Nam war am Montag am Flughafen von Kuala Lumpur ermordet worden. Südkoreanischen Medien zufolge sprühten ihm die Täter Gift ins Gesicht, bevor er an Bord einer Maschine nach Macau gehen wollte. In dieser Woche hatten Ermittler bereits vier Verdächtige gefasst: einen 46-jährigen Nordkoreaner, eine 25-jährige Frau mit indonesischem Pass und ihr malaysischer Freund sowie eine 28-jährige Verdächtige mit vietnamesischem Pass.

Nach Angaben aus Südkorea soll das Regime in Pjöngjang hinter dem mutmaßlichen Giftanschlag steckten. Dafür spreche auch, dass fünf Verdächtige aus Nordkorea kämen, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Wiedervereinigungsministeriums. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, wonach unter den festgenommenen Tatverdächtigen Agentinnen des nordkoreanischen Geheimdienstes seien. Andere sehen in dem Mord eine Aktion des organisierten Verbrechens.

Die Behörden in Indonesien hatten erklärt, die verdächtige Indonesierin sei bei dem Attentat offenbar "ausgetrickst" worden. Die Frau habe glauben sollen, sie nehme an einem Streich für eine Fernsehshow mit versteckter Kamera teil.

"Wenn sie wirklich eine Agentin wäre, wäre sie wohl nicht gefunden worden", sagte Indonesiens Polizeichef Tito Karnavian laut örtlichen Medienberichten: "Wahrscheinlich wurde sie nur benutzt, sie wusste nicht, dass es sich um einen Mordversuch handelte."

Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung der Leiche wurde bisher nicht veröffentlicht. Zuletzt verlautete am Freitag, dass die Machthaber in Pjöngjang die Ergebnisse der Obduktion nicht anerkennen wollen. Die Behörden in Malaysia hätten diese ohne Einverständnis Nordkoreas und ohne nordkoreanische Zeugen vorgenommen, sagte Botschafter Kang Chol in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur.

Der 45-jährige Kim Jong Nam war der erstgeborene Sohn des früheren Diktators Kim Jong Il - und wurde lange Zeit auch als dessen Nachfolger gehandelt. Noch zu Lebzeiten des Vaters fiel er jedoch in Ungnade; nach dessen Tod im Dezember 2011 rückte Kim Jong Un an die Spitze der Diktatur auf.

REUTERS Kim Jong Nam (im Jahr 2007)

Kim Jong Nam lebte seither die meiste Zeit im Ausland und verfolgte einen eher westlichen Lebensstil. Mehrfach äußerte er sich kritisch über die Situation in seinem Heimatland, als wirklicher Regimegegner galt er jedoch nicht. Dass nach seiner Ermordung nun Die Führung in Pjöngjang unter Verdacht steht, kommt nicht von ungefähr: Innerhalb der nordkoreanischen Herrscherdynastie gab es bereits mehrfach aufsehenerregende Mordfälle.