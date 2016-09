Nordkorea Südkorea rechnet mit weiterem Atombombentest

Erst am Freitag hatte Nordkorea seinen insgesamt fünften Atomwaffentest durchgeführt - zum Entsetzen Südkoreas und der internationalen Gemeinschaft. Nun erwartet die südkoreanische Regierung bereits in Kürze die neuerliche Zündung einer Atombombe.

Vorbereitungen dafür seien nach Informationen des Geheimdiensts abgeschlossen, sagte der Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Moon Sang Gyun, am Montag in Seoul. Für den Test habe Nordkorea einen Tunnel am Atomtestgelände Punggye-Ri vorbereitet. Der Ministeriumssprecher betonte, die südkoreanische Armee sei in ständiger Gefechtsbereitschaft, um auf "weitere Atomtests, Abschüsse ballistischer Raketen oder Provokationen an Land" zu reagieren.

Der jüngste nordkoreanische Atomwaffentest war der bislang stärkste, die Bombe hatte offenbar eine Sprengkraft von rund 35 Kilotonnen. Das isolierte Land hatte danach "weitere Maßnahmen" angekündigt, um seine atomare Schlagkraft "in Qualität und Umfang" weiter zu stärken.

Mit dem Test hatte Nordkorea erneut gegen ein Verbot des Uno-Sicherheitsrats verstoßen. Das Uno-Gremium berät derzeit über weitere Strafmaßnahmen. Am Sonntag hatten die USA als Reaktion auf Nordkoreas jüngsten Atomtest zusätzliche Maßnahmen gegen die kommunistische Diktatur angekündigt.

Nordkoreas Regierung reagierte darauf mit Spott. Das "Gerede über bedeutungslose Sanktionen von Obama und seinen Leuten ist höchst lachhaft", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang. Nordkorea den Status als Atommacht zu verweigern, sei so unsinnig, wie der Versuch, "die Sonne mit seiner Handfläche zu verdecken", sagte der Sprecher weiter.

Die USA wollen Südkorea unter anderem mit einem Raketenabwehrsystem ausstatten, um das Land gegen einen möglichen Angriff Nordkoreas zu schützen. Die Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) soll Im südkoreanischen Bezirk Seongju stationiert werden, dort gibt es jedoch Widerstand der Bevölkerung gegen das Vorhaben. Auch China hatte die Pläne scharf kritisiert.