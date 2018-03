An der Grenze zwischen Nord- und Südkorea hat sich schon manches menschliche Drama abgespielt. Doch was dort im Februar passierte, hatte es so noch nicht gegeben. Die zu den Olympischen Winterspielen entsandte Musikantentruppe von Diktator Kim Jong Un wollte gerade in den Bus zurück in den Norden steigen, da rannte eine Frau von der Südseite herbei: "Ich bin Kim Ryon Hui, Bürgerin von Pjöngjang," schrie sie und schwenkte eine blau-weiße Fahne, das Symbol eines wiedervereinten Korea.

Es war offensichtlich, dass sie am liebsten gleich mitgefahren wäre in den Norden. Und das war auch die Botschaft, die sie aussenden wollen, in beide Koreas und in die ganze Welt. Doch bevor sie noch mehr rufen konnte, wurde sie abgedrängt von Sicherheitskräften des Südens. Dass die Frau überhaupt ungehindert in den streng abgeriegelten Grenzbezirk gelangen konnte, war für die Behörden höchst peinlich.

Nun empfängt Kim in ihrer kleinen Wohnung in Daegu, knapp zwei Zugstunden südöstlich von Seoul. Sie ist 49 Jahre alt, dezent geschminkt und sieht aus wie eine wohlhabende südkoreanische Hausfrau. Kim lächelt zufrieden, wenn sie an ihre jüngste Demonstration denkt. Auch während der Winterspiele von Pyeongchang habe sie keine Gelegenheit ausgelassen, um sich nordkoreanischen Sportlern und Delegierten zu nähern, sagt sie. Stolz zeigt sie Fotos, auf denen sie sich mit Abgesandten des Kim-Regimes in Pyeongchang umarmt. "Ich war so glücklich in jenen Momenten."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.